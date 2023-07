Paolla Oliveira aparece despojada em camiseta oversized: ‘Livre, leve, solta’

Atriz Paolla Oliveira recebe enxurrada de elogios ao posar com camisa oversized

Nesta sexta-feira, 14, a atriz Paolla Oliveira decidiu quebrar a internet! Em suas redes sociais, a artista compartilhou um vídeo no qual posa usando apenas uma camiseta oversized em meio à natureza, recebendo uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Livre, leve, solta…”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Paolla aparece vivendo momentos de muita paz e tranquilidade em meio à natureza, com uma linda vista para o mar. Usando a música Hotline, de Billie Eilish, como trilha sonora do vídeo, a artista surgiu natural, sentada em uma escadaria e andando, mostrando como estava feliz.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios. “Você parece uma Natassja Kinski saída de um filme da década de 70. Precisa ser tão linda? Deixa um pouquinho só pras outras”, disparou Carmo Dalla Vecchia. “Ah como é bom ver essa leveza, essa liberdade... Você sem amarras alguma é mais linda ainda”, celebrou uma outra fã. “Imagina acordar com a Paola desse jeito”, brincou uma outra internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Paolla Oliveira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Apaixonada, Paolla Oliveira relembra primeiro encontro com Diogo Nogueira

Paolla Oliveirapostou em suas redes sociais na quinta-feira, 06, um vídeo respondendo os comentários deixados sobre ela na web pelos internautas, incluindo algumas dúvidas, e como foi o primeiro encontro dela com o cantor Diogo Nogueira. O casal está junto desde 2021

Uma das perguntas feitas pelos internautas foi a respeito do primeiro encontro da artista com seu atual namorado, Diogo Nogueira. A seguidora perguntou se havia acontecido algum jantar entre eles, e com bom-humor a artista respondeu que "aconteceu o jantar, massa com camarão. Só que a ordem foi invertida", brincou a musa deixando no ar.

Além dessa dúvida do relacionamento, a artista falou também sobre força feminina, libertação de rótulos, respondeu um questionamento de um seguidor sobre o motivo de ela não ter filhos e se tem algum problema hormonal.