Paolla Oliveira alfineta ao ser questionada sobre traição de Iza: ‘Que coisa’

Paolla Oliveira responde de forma afiada ao ser questionada sobre o motivo de não ter se pronunciado após a traição de Iza

No último sábado, 13, Paolla Oliveira respondeu de forma afiada ao ser questionada sobre o motivo de não ter se pronunciado após o fim do relacionamento e a traição da cantora Iza. Durante um evento, ao ser abordada por um repórter do SBT, a atriz surpreendeu ao afirmar que não falaria sobre o assunto com o jornalista.

Em conversa com o Fofocalizando, Paolla foi questionada sobre o escândalo que repercutiu na última semana. Para quem não acompanhou, a cantora Iza usou as redes sociais para revelar que havia colocado um ponto final em seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima após descobrir uma traição durante sua primeira gestação.

Muito querida entre as celebridades, Iza recebeu o apoio de diversos famosos nas redes sociais, que se solidarizaram com ela nesse momento difícil e publicaram várias mensagens de apoio e fotos com ela. No entanto, Paolla se manteve em silêncio sobre o assunto e foi questionada presencialmente pelo repórter durante o evento.

Sincera como sempre, a namorada do cantor Diogo Nogueira demonstrou desconforto com a situação e deu uma resposta afiada para recusar falar sobre o assunto: “Nossa, menino, que coisa! Eu vou falar com a Iza, mas não é aqui não, vai ser com ela. Beijos pra vocês”, Paolla disparou a alfinetada e saiu andando após a declaração.

Nas redes sociais, a atitude da atriz repercutiu e ela dividiu opiniões: “Paolla é uma das poucas que sabem usar a visibilidade que tem, nessa mesmo ela tá certíssima!”, disse uma internauta. “Apoio se dá primeiro em particular e se necessário publicamente depois”, escreveu outra. “O que ela tem com tudo isso?”, perguntou outro.

Vale lembrar que Iza chegou a usar as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho e apoio que está recebendo dos famosos e dos fãs após anunciar que terminou seu relacionamento: "Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ia viver isso comigo”, disse a artista depois de toda a repercussão.

“Ainda não consigo responder todos, mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser", Iza agradeceu o apoio após receber mensagens de diversas celebridades, incluindo Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Luísa Sonza, Grazi Massafera, entre muitos outros.

Pivô de separação causa indignação com declaração sobre Iza:

Kevelin Gomes, pivô da separação de Iza e Yuri Lima, causou indignação ao fazer uma declaração polêmica sobre a cantora. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que será exibida neste domingo, 14, a criadora de conteúdo adulto afirmou ser fã da artista e revelou estar chateada com toda a situação após a exposição da traição.