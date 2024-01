Paolla Oliveira abre o coração sobre decisão de não ter filhos: ‘Libertador’

Em entrevista recente, Paolla Oliveira revelou que não deseja ter filhos no momento e conta sobre mudança na forma como encara o próprio corpo

Paolla Oliveira abriu o coração sobre vários temas da vida pessoal e profissional em entrevista recente. Namorando com o cantor Diogo Nogueira desde 2021, ela revelou que não tem vontade ter filhos. A artista ainda falou sobre a mudança na forma como encara o próprio corpo e a expectativa para o Carnaval.

Em entrevista ao jornal 'O Globo', a atriz contou sobre a decisão de não ter filhos: "Já senti vergonha do que eu pensava, da opinião que eu tinha, ou da minha indecisão. Hoje tenho mais consciência que posso escolher, essa é uma decisão nossa. Decidi, neste momento, que estou muito bem e que não quero ter (filhos). É libertador o poder da escolha. E sei que posso mudar de ideia, tenho o privilégio de ter congelado óvulos. Desejo que outras mulheres também possam o mesmo".

A musa do carnaval também falou a respeito do reencontro com o prazer da comida. "Entrei em muitas ciladas, deixei de comer muitas coisas. Me questionava horrores e vivia culpada. Suava ao pensar em comer um doce, tipo uma carolina. Redescobri a tranquilidade de me mover pela vida. Como ali, malho aqui. Estou em equilíbrio”.

“Não quero saber se vai me engordar ou não. Diogo chegou cozinhando na minha vida. Nossos momentos de maior alegria e intimidade são ao redor da comida que ele prepara, tomando uma taça de vinho, uma cerveja. Não fecho os olhos para isso. Na casa da minha família, é assim também. A comida é um prazer que não dispenso mais", dividiu Paolla que vem recebido diversos comentários maldosos sobre seu corpo ultimamamente.

Ela também falou sobre como hoje em dia encara o Carnaval com mais leveza: "Ele (Carnaval) já foi um ponto de julgamento. Para mim, a celebração fala também da liberação feminina. Antes, eu me sentia enquadrada — fiquei dez anos fora e voltei em 2020. Hoje me sinto mais bonita e mais inteira do que em 2009. Ainda mais depois que sugeri a esse bando de gente chata ir perguntar aos homens qual é “a preparação” deles para o carnaval (e não só para as mulheres)".

Nesta sexta-feira, 26, Paolla Oliveira encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos em seu perfil oficial no Instagram. A atriz, que é a rainha da bateria da Grande Rio no Carnaval 2024, está tirando um tempo de descanso antes da preparação para os dias de folia. Na publicação, ela compartilhou uma sequência de fotos em uma paisagem natural, sem maquiagem e com roupas confortáveis, que só exaltaram ainda mais sua beleza.