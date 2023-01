Paolla Oliveira abre álbum de fotos com Diogo Nogueira: "Um brinde"

Paolla Oliveira encantou os fãs nas redes sociais em fotos com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira (40) usou seu perfil no Instagram neste domingo, 01, para compartilhar alguns registros de seu réveillon ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira (41).

Nas imagens, o casal faz um brinde e exibe seus looks da virada. Diogo surgiu de camisa branca, enquanto Paolla apostou em uma roupa amarela.

"Um brinde ao que deixamos pra trás e tudo que é novo, mesmo que seja 'de novo'. Um brinde aos 365 dias que nos esperam em 2023. Feliz Ano Novo", legendou ela na publicação.

Logo, os fãs da dupla reagiram: "Feliz ano novo, seus lindos", disse uma. "Maravilhosa", escreveu outra. "Perfeitos", se derreteu uma terceira.

Diogo e Paolla, vale lembrar, assumiram o romance em julho do ano retrasado. Os dois ficaram um tempo sem compartilhar registros juntos nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira faz reflexão e revela metas para o ano: ''Renovando''

Paolla Oliveira compartilhou uma reflexão de fim de ano. Com uma foto toda de branco e esbanjando tranquilidade, a famosa aproveitou para falar o que deseja em 2023.

Na legenda do clique deslumbrante, a global falou sobre renovar e se permitir para novidades. Ela ainda comentou sobre dar valor ao tempo.

"E se a gente se renovasse pra receber o ano novo e não o contrário?! E se a gente se permitisse mais momentos, relações, metas, prazeres, dias… Renovados?! O nosso tempo é sagrado e ele é todo dia. Por que esperar o tempo do mundo pra me sentir assim, conectada com meus desejos mais íntimos?!", questionou.

"Desejo a você mais vezes essa sensação de que somos mais, somos maiores e mutáveis diante do que foge e também do que está em nosso controle. Pode chegar 2023 estou me renovando pra te receber. Feliz tudo Novo", escreveu para seus seguidores.