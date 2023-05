Palmirinha foi vendida pela mãe, agredida pelo marido e batalhou para criar as filhas

Palmirinha foi um exemplo de garra e resiliência; ela morreu neste domingo, 7, aos 91 anos

Muito querida pelo público, a apresentadora Palmirinha Onofre enfrentou momentos delicados durante seus 91 anos de vida. Antes do sucesso na televisão e do carinho do público, ela passou por situações abusivas e de violência.

Tudo começou muito cedo. Com apenas 6 anos de idade, ela deixou a casa dos pais após desentendimentos com a mãe e foi morar com uma francesa que adorava cozinhar - foi lá que ela aprendeu muito do que descobriu sobre a culinária.

Anos depois, precisou voltar para casa após a morte do pai, mas os problemas continuaram. “Eu trabalhava muito para sustentar os meus irmãos e, quando chegava em casa à noite, minha mãe fechava a porta para eu não entrar”, contou ela ao Vix.

Aos 16 anos, ela foi vendida para um fazendeiro, mas conseguiu fugir com a ajuda de um parente. “Eu entrei na casa e tirei a roupa para tomar banho para vestir a camisola para dormir e trabalhar no dia seguinte. Neste momento, o homem então estava na cama e eu comecei a gritar”, relatou. Ela foi salva na época por uma tia.

Aos 19 anos, a apresentadora se casou para poder sair de casa, mas nada saiu como o previsto. Isso porque ela viveu um relacionamento abusivo por quase 20 anos. Até agressões físicas ela sofreu enquanto era casada.

“Eu acho que as que enfrentam o que vivi têm que buscar uma nova realidade. Se a união não estiver dando certo mesmo, separa! Não fica sofrendo. Divorcia e procura outra coisa melhor. Não é um bom caminho sofrer isso por 20 anos, como eu. Fiz porque sou descendente de italiano. Para a família, a mulher que se separava era vista como alguém que não prestava, tinha má-fama. Por tempos, tive que aguentar”, disse ela em 2019 ao jornal ‘Extra’.

Muito dedicada às filhas, ela disse que aguentou o relacionamento porque na época uma separação era mal vista pela sociedade. O drama só foi superado após a sua mão para doces e salgados render dinheiro suficiente para que ela sustentasse as filhas. Batalhadora, ela ganhou espaço na televisão e se tornou uma "segunda vó" dos brasileiros.

A MORTE DE PALMIRINHA

Morreu neste domingo, 7, a apresentadora e culinarista Palmirinha Onofre. A notícia foi revelada em um comunicado nas redes sociais publicado pela família, que lamentou a partida da matriarca que conquistou o Brasil.