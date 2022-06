Palácio Real mostra nova foto oficial da Rainha Elizabeth II

Rainha Elizabeth II aparece em retrato oficial para celebrar seu Jubileu de Platina

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 18h24

A rainha Elizabeth II (96) já deu o pontapé inicial nas comemorações do seu Jubileu de Platina e apareceu em uma foto oficial. Nesta quarta-feira, 1º, o Palácio Real divulgou o retrato da monarca feito pelo fotógrafo Ranald Mackechnie no Castelo de Windsor no último dia 25 de maio.

Ela posou na janela da torre com vista para o jardim e a estátua do Rei Charles II.

A imagem foi divulgada nas redes sociais oficiais da realeza britânica e trouxe também uma declaração da rainha.

“Obrigada a todos que estão envolvidos na convocação de comunidades, famílias, vizinhos e amigos para marcar meu Jubileu de Platina no Reino Unido e em toda a Commonwealth. Sei que muitas lembranças felizes serão criadas nessas ocasiões festivas. Continuo inspirada pela boa vontade que me foi demonstrada e espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi alcançado nos últimos setenta anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo”, declarou ela.

O Jubileu de Platina é a celebração dos 70 anos de reinado de Elizabeth II.

Foto oficial da Rainha Elizabeth II: