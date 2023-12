Pais de Walewska falam sobre o marido da filha: ‘O descaso’

No Fantástico, os pais da ex-jogadora de vôlei Walewska falam sobre a herança da filha e o desejo para que o marido dela seja excluído da partilha

A morte da ex-jogadora de vôlei Walewska em setembro deste ano chocou o Brasil. Agora, os pais dela, Geraldo e Aparecida, aguardam para saber como será a divisão da herança dela. Em entrevista ao Fantástico, eles informaram que querem que o marido dela, Ricardo Morais, seja excluído da divisão da herança e o acusam de manchar a honra e a imagem dela.

Durante a conversa, os dois contaram que ainda estão abalados com a morte trágica da filha, já que a atleta caiu do 17º andar do prédio onde morava. Então, o pai dela disse: “O descaso do marido dela com ela nos deixou muito triste”. Os dois afirmaram que ele não foi ao velório do corpo de Walewska ao dizer que estava muito abalado, e negaram os rumores de que teriam pedido para ele não ir.

Ao ser questionado sobre como viam o marido dela, o pai dela afirmou: "Considerava como um filho, tratava ele bem. Era marido dela e queria que eles estivessem bem. Na presença dos pais, às vezes ele maltratava ela. Já presenciei brigas deles. O marido tratar mal a mulher perto dos pais? E a gente imaginava, e longe da gente, o que pode acontecer?”, questionou.

Após a morte da atleta, o marido dela virou o inventariante dos bens dela e não avisou para os pais dela que iria fazer isso. Os pais só descobriram quando eles mesmos foram abrir o inventário e não puderam. Agora, os pais querem saber o que aconteceu com os 23 imóveis que ela comprou ao longo de sua vida, mas apenas um deles continua em nome dela.

Antes de sua morte, Walewska escreveu cartas de despedida. Em uma delas, ela disse que descobriu uma traição do marido e que ele teve um filho fora do casamento. Os pais contaram que não sabiam disso. “Ela não falava. Uma pessoa comunicou ela que ele tinha um filho de 8 meses”, contou a mãe.

Por fim, os pais contaram a imagem que guardam da filha. A mãe disse: “As viagens que a gente fazia, a gente viajou muito”. E o pai contou: “A imagem da alegria dela, as coisas que ela fazia. Vamos ficar com essa imagem para sempre”.

O Fantástico ainda informou que a polícia concluiu que Walewska se suicidou e a investigação já foi arquivada.

Marido de Walewska emitiu nota ao Fantástico

Ricardo Morais conversou com a repórter do Fantástico por telefone, mas não gravou entrevista. Ele disse que o casal vivia uma crise no casamento e ele ainda emitiu uma nota oficial por meio de seus representantes. "Ciente da existência de infundadas suspeitas, de que poderia haver abusividade no relacionamento, isso não poderia estar mais distante da realidade", informou.

E completou: "[Ele] e Walewska compartilharam uma bonita relação por mais de 20 anos, construindo uma história com acertos e erros, pontos altos e baixos, mas que nunca teve qualquer traço de abuso". Por fim, eles informaram que o inventário segue em segredo de justiça.

Causa da morte de Walewska

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05.