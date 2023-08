Pais de Larissa Manoela deixaram atriz desamparada: “Fizeram transferências volumosas”

Equipe jurídica de Larissa Manoela afirma que pais transferiram parte do patrimônio para conta pessoal antes da apuração de bens

A crise familiar de Larissa Manoela acaba de ganhar um novo capítulo com a divulgação de uma nota de sua equipe jurídica nesta quarta-feira, 16. Em comunicado enviado à imprensa, advogados disseram que os pais da atriz teriam realizado ‘transferências volumosas’ para conta pessoal antes mesmo da avaliação oficial de bens.

Durante entrevista ao ‘Fantástico’, no último domingo, 13, Larissa revelou que tinha direito a apenas 2% dos ganhos na sociedade com Gilberto Elias e Silvana Taques. Em nota recente, seus advogados explicaram que a atriz não possuía conta bancária até o ano passado, quando decidiu se envolver nas questões administrativas da carreira.

A equipe ainda evidenciou que todo o patrimônio da artista era administrado exclusivamente pelos pais, antes da decisão do rompimento: "Até o ano de 2022, Larissa Manoela não tinha sequer uma conta bancária em seu nome. As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais”, completaram.

Ainda em nota, o time jurídico afirmou que os pais de Larissa movimentaram a conta antes da artista ceder seu patrimônio: “Gilberto e Silvana fizeram transferências volumosas de dinheiro da conta jurídica para a conta pessoal, deixando-a sem recursos. Tudo isso antes de Larissa abrir mão de todos os bens apurados”, escreveram.

Vale lembrar que a atriz decidiu deixar seu patrimônio de R$18 milhões conquistado durante os 18 anos de carreira para seus pais. Em relação aos bens, a equipe de Larissa também fez questão de evidenciar que ela possuía apenas um imóvel em seu nome, que foi vendido para que ela pudesse comprar uma casa no Rio de Janeiro.

“O restante, estava no nome de empresas ou foram colocados diretamente no nome de seus pais. O imóvel que era de sua propriedade foi vendido para, junto com um empréstimo, a atriz adquirir uma casa. Larissa está pagando essa residência. A atriz também conseguiu ter a posse do seu carro, que estava no nome de uma das empresas”, a equipe justificou.

Por fim, a declaração esclareceu o patrimônio do noivo da atriz: "Sobre as informações caluniosas dos veículos em nome do ator André Luiz Frambach, os dois carros que lhe pertencem foram comprados com o seu dinheiro (...) Todas as transações financeiras podem ser comprovadas por meio de extratos bancários.", concluíram.

