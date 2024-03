Pai do ex-BBB Diego Alemão morre aos 76 anos: "Sua partida deixa um vazio"

Em suas redes sociais, Diego Alemão anunciou a morte de seu pai, Maximiliano Gasques, aos 76 anos, com uma homenagem emocionante

Na noite desta terça-feira, 5, o ex-BBB Diego Alemão anunciou a morte de seu pai, Maximiliano Gasques, aos 76 anos. Sem informar a causa da morte, o campeão do Big Brother Brasil 7 lamentou a morte do pai em texto emocionante compartilhado em suas redes sociais.

"Hoje, nossos corações estão pesados e envoltos em uma tristeza profunda, pois comunicamos o falecimento de um ser querido incomparável, meu amado pai. Maximiliano Gasques. Sua partida deixa um vazio que palavras dificilmente podem preencher", escreveu Diego em seu perfil oficial do Instagram, onde compartilhou uma foto de Maximiliano.

Em seguida, ele lembrou de momentos importantes da vida do pai e exaltou sua história: "Maximiliano não foi apenas um pai, mas um guerreiro da vida, enfrentando cada desafio com uma coragem que nos inspirava. Sua jornada foi uma tapeçaria tecida com fios de luta, caráter e resiliência inquebrantáveis. Ele não apenas sobreviveu aos altos e baixos da existência, mas os abraçou com uma força de espírito admirável".

Diego ainda falou da união entre o pai e sua esposa, Mirna Gasques. "Ao lado dele, por 55 anos de comunhão, esteve sua amada esposa. Juntos, construíram não apenas uma família, mas um legado de amor que transcende o tempo. A parceria deles era uma sinfonia de compreensão, paciência e cumplicidade, provando que o verdadeiro amor é capaz de superar todas as tempestades".

O ex-BBB ainda falou sobre as lições de tirou de Maximiliano ao longo da vida. "Em seus olhos, víamos a determinação de um homem que não apenas lutou contra as tormentas da vida, mas também construiu um refúgio de amor e união familiar nos momentos mais turbulentos. As lições que ele nos deixou sobre vencer, criar uma família e enfrentar as complexidades da vida emocionalmente são tesouros que guardaremos para sempre. Maximiliano não era apenas um homem de caráter sólido; era uma fonte infinita de resiliência, uma inspiração viva. Sua jornada nos recorda que, mesmo nos dias mais sombrios, podemos encontrar luz se mantivermos a fé e a determinação", escreveu Diego.

Por fim, ele ainda falou sobre a dor do luto e lamentou o falecimento do pai. "À medida que enfrentamos a dor da perda, unamo-nos para celebrar a vida desse extraordinário Homem. Que as memórias de meu pai nos guiem nos dias difíceis e nos inspirem a abraçar a vida com a mesma paixão que ele dedicou à sua jornada. Com lágrimas nos olhos e corações partidos, Diego Gasques e Família", finalizou.