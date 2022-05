Thomas Markle, pai de Meghan Markle, é hospitalizado às pressas com suspeita de AVC na Califórnia

Thomas Markle (77), pai da atriz Meghan Markle (40), foi hospitalizado às pressas na noite da última quarta-feira, 25, após passar mal, afirma o TMZ.

De acordo com o site, o ex-diretor foi levado para o hospital em Chula Vista, na Califórnia, nos Estados Unidos, com suspeita de AVC. O artista estava confuso e não conseguia falar com os paramédicos e precisou escrever seus sintomas em um pedaço de papel.

Uma fonte disse ao portal que ele segue hospitalizado, mas até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde dele. Ou se a suspeita de AVC foi confirmada.

Samantha Markle (57), irmã da Duquesa de Sussex, deu entrevista ao Daily Mail e disse que o pai está se recuperando. "Pedimos por privacidade para ele e para a família. Ele precisa de paz para descansar. É bizarro o quanto ele foi torturado e tudo que ele teve que passar graças ao descaso da minha irmã nos últimos anos. Isso é imperdoável", declarou ela.

Em 2018, antes do casamento de Meghan Markle com o Príncipe Harry (37), ele disse que sofreu dois infartos em meio às polêmicas com a filha, que viria a se tornar membro da realeza britânica. Na época, ele postou fotos se preparando para a cerimônia, mas não foi ao casamento, e chegou a ser acusado de mentir sobre os problemas de saúde.