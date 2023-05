Pai de influenciadora assassinada não acredita em "tentativa de assalto"

Pai de Luanne Jardim acredita que alguém mandou matar a filha e descarta tentativa de assalto

O pai da influenciadora assassinada Luanne Jardim falou sobre o suposto assalto que teria causado a morte dela. Para Atanel Jardim, o crime foi, na verdade, uma tentativa de homicídio.

A ex-affair do influenciador Lucas Souza foi atingida no ombro por um disparo, levada a um hospital na zona norte do Rio de Janeiro, mas não resistiu. Ao jornalista Luiz Bacci, o familiar disse que a história não faz sentido.

"Não foi um mero furto. Isso foi um homicídio, porque ninguém dentro de um carro, vai roubar um outro carro e atira em outro carro, de dentro do carro, com o vidro fechado, eu nunca vi isso acontecer. Com certeza foi homicídio, não tem outra coisa", afirmou o pai, desolado.

"Pelo que o esposo dela me falou, o carro veio para esquerda, foi fechando eles, abordando eles, e imediatamente atirou sem abrir o vidro, com o vidro fechado, uma coisa que eu não entendo. Como um cara que vai assaltar outro carro, ele não vai abrir o vidro? Até pra fazer o próprio disparo", questionou.

"Vamos deixar a polícia fazer o trabalho dela. Se fizer com perfeição e seriedade, vão chegar em quem mandou matar", disse esperançoso.

A influenciadora deixa dois filhos, Heitor, de 2 anos, que estava no carro durante os disparos, e Laura, de 10 anos.

Veja depoimento do pai: