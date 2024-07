Pai de Hailey Bieber dá apoio ao irmão Alec Baldwin durante julgamento

O pai de Hailey Bieber, Stephen Baldwin, esteve presente no julgamento do homicídio de Halaya Hutchins, onde o irmão Alec Baldwin é réu

Em mais um dia de julgamento do homicídio de Halaya Hutchins no set de Rust, o irmão de Alec Baldwin, Stephen Baldwin, esteve presente para dar apoio aos familiares que participaram da audiência, nesta quarta-feira (10). Alec foi acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, após disparar contra a diretora de fotografia. O caso chocou a público, em decorrência da confusão de balas de verdade com carregamento cenográfico e a dúvida sobre o disparo ser, ou não, acidental.

O julgamento aconteceu no Primeiro Tribunal Distrital de Justiça, em Santa Fé, no Novo México. O pai de Hailey Bieber ficou sentado ao lado da irmã Elizabeth e da cunhada Hilaria Baldwin, com quem Alec tem sete filhos e é casado desde 2012. A esposa do artista também esteve na primeira audiência do caso, que aconteceu na última terça-feira (9).

A revista People, uma fonte próxima à família revelou que a presença deles no julgamento não estava nos planos de Alec. Segundo ela, o ator queria estar só ao longo das audiências e foi contrariado, com a decisão dos irmãos e esposa de permancer ao lado dele até o fim. Se o artista for condenado, poderá pegar até 18 meses de reclusão.

Outro julgamento a respeito do caso já foi concluído, o de Hannah Gutierrez-Reed. A cineasta era responsável pelo controle das armas do set, garantindo a segurança dos membros da equipe. Após a morte de Halaya, Reed foi julgada por homicídio culposo. A culpa se deve ao fato de que as munições das pistolas deveriam ser falsas.

Alec Baldwin é favorecido no caso

Um dia antes do início do julgamento, o juiz responsável pelo caso de Alec notou inconsistências na acusação do ator. Os promotores do caso alegaram negligência por parte do artista, que também era diretor executivo do projeto, nas medidas de segurança do set. Porém, o juiz pontuou que as normas não eram uma responsabilidade exclusiva do ator, que dividia a produção com outras pessoas.