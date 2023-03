Pai de Bruna Griphao, do BBB 23, exibe tatuagem em homenagem à filha

Aniversariante do dia!

A atriz Bruna Griphao completou 24 anos nesta sexta-feira, 10, e seu pai mostrou uma tatuagem que fez para a herdeira

Nesta sexta-feira, 10, Bruna Griphao completou 24 anos de vida, e seu pai aproveitou data especial para mostrar uma homenagem que fez para a herdeira, que atualmente está participando do BBB 23.

Através dos Stories do Instagram, Kakau Orphao postou uma foto mostrando uma tatuagem que tem no pulso: a data de aniversário da atriz. O empresário ainda aproveitou o registro para se declarar para a aniversariante do dia.

"Russa, que Deus te proteja, que o sol continue sendo seu parceiro e iluminando sua vida! Always together [Sempre juntos]! Quando respiro, sinto você! Te amo, filha!", declarou o papai coruja na legenda da foto.

Mais cedo, no feed do Instagram, Kakau compartilhou um vídeo reunindo alguns momentos divertidíssimos da filha no confinamento e também se declarou. "Russa, quando respiro sinto você!", escreveu ele.

Confira a tatuagem de Kakau para a filha:

Pai de Bruna Griphao mostra tatuagem- Reprodução/Instagram

Bruna se irrita com aliados

A atriz Bruna Griphao não gostou nem um pouco da interação entre Domitila Barros com suas aliadas no BBB 23. A famosa deixou claro que não está gostando de sua rival conversando com Aline Wirley e Amanda Meirelles.

Enquanto estavam conversando na área externa da casa, a loira revelou que estava incomodada com a forma como a miss Alemanha está agindo. "Me incomoda num lugar de achar falso, tendencioso e intencional", afirmou ela.

