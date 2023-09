'Pai' da filha de MC Loma fez chá-revelação há um mês; veja fotos

MC Loma compartilhou homenagem ao 'pai' no perfil do Instagram de Melanie, sua filha

A cantora MC Loma usou o Instagram de sua filha, Melanie, para homenagear o pai de consideração da pequena, o surfista Gabriel Farias. Hoje, o atleta é casado com Mirella Santos, integrante da dupla Gêmeas Lacração, e espera o nascimento do primeiro bebê.

No fim do mês de agosto, o atleta e a amiga de MC Loma fizeram um chá revelação para descobrir o sexo do primeiro bebê do casal. A festa teve a decoração em tons de branco, azul e rosa, e reuniu diversos familiares e amigos.

O sexo do "Baby MG" foi revelado com uma fumaça. No meio da celebração, a cor rosa tomou o espaço mostrando que os dois serão pais de uma menina. Pouco tempo depois, eles já contaram em seus perfis no Instagram que a herdeira se chamará Luna.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a descoberta. "Ela vai mudar a vida de voces! Muita saúde, muito amor e muita diversão com a Melanie", escreveu Viih Tube. "Nossa Luninha", comentou Marielly Santos, irmã gêmea de Mirella. "Que Deus abençoe muito", disse Tata Staniecki.

Conhecido nas redes sociais como Zinho, o atleta acumula mais de 4 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, em que costuma compartilhar momentos ao lado da esposa, de Melanie e também de seu dia a dia.

Em 2021, Mirella contou, durante sua participação no reality Ilha Record, como conheceu o atual marido. "Nos conhecemos pelo Instagram", afirmou. "A gente acabou ficando e já começamos a namorar! Depois desse dia, a gente nunca mais se desgrudou. Mas [antes do encontro] já nos falávamos há cinco meses pela internet."

CONFIRA REGISTROS DO CHÁ REVELAÇÃO DO PAI DE CONSIDERAÇÃO DA FILHA DE MC LOMA:

