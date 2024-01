Pai da ex-BBB Vanessa Lopes atualiza quadro de saúde da filha

Nas redes sociais, Alisson Ramalho deu detalhes sobre a recuperação da filha, a influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes

Alisson Ramalho, pai da ex-BBB Vanessa Lopes, usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, para atualizar o quadro de saúde da filha. A influenciadora digital desistiu do BBB 24, e desde então está recebendo acompanhamento médico.

"Neste momento, a gente continua seguindo 100% de todas as recomendações médicas. As recomendações foram de trazê-la para um lugar que tenha natureza, praia, coisas que ela gosta, que ela tenha contato com a natureza", disse ele no vídeo postado nos Stories do Instagram.

Em seguida, Alisson ressaltou que Vanessa, que está longe das redes sociais, segue fazendo suas consultas médicas, e agradeceu as mensagens de carinho dos fãs. "Cuidar da saúde e mental dela. Ela está fazendo as consultas dela. Seguindo todas as recomendações dos médicos. Obrigado a todos vocês. Vai dar tudo certo", completou.

Vanessa Lopes está em tratamento psiquiátrico

A influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes está sob cuidados médicos depois de ter saído do BBB 24, da Globo. O boletim informou que ela é acompanhada 24 horas por dia e teve uma boa evolução, mas ainda precisa ficar afastada do trabalho.

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa. Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que tenhamos evolução no quadro", informaram.

Mãe de Vanessa Lopes diz que Nizam foi 'bom na manipulação'

Alisson Ramalho e Lica Lopes, pais de Vanessa Lopes, não se surpreenderam com as atitudes de Nizam durante o BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, os empresários comentaram a visão de jogo da filha e classificaram o brother como um "bom manipulador". "Não adianta. O cara é muito bom na manipulação dele, é impressionante. Tem que esperar o tempo passar para ver se a máscara vai caindo", disse Lica. Confira a entrevista completa!