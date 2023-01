Otaviano Costa explica porque deixou o SBT após pouco tempo: "só isso"

O apresentador Otaviano Costa deixou o canal de Silvio Santos. Ele havia assinado um contrato para apresentar o programa 'Cozinhe se Puder', mas ele não deu audiência e foi encerrado.

Ele, explicou então, nesta terça-feira, 31, que não foi "demitido" e, na verdade, já teria um relacionamento temporário com o SBT.

"Uma explicação: eu não sou contratado do SBT. Assinei por uma temporada do Cozinhe se Puder [que está reprisando atualmente] e nada mais. Foram 3 meses de contrato e só isso!", começou ele.

Ele também afirmou estar feliz em ter feito o trabalho, mas afirmou não ter contrato em nenhum canal. "Tenho muito carinho e gratidão pela emissora, mas em TV aberta/fechada, hoje em dia, nada tenho com ninguém!”, completa o marido de Flávia Alessandra.

Oie! Uma explicação: não sou contratado do @SBTonline. Assinei por uma temporada do Cozinhe se puder (que tá reprisando agora) e nada+. Foram 3 meses de contrato e that’s it! Tenho mto carinho e gratidão pela emissora, mas em TV aberta/fechada, hoje em dia, nada tenho com ngm! ❤️