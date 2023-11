Osli Conecta apresenta experiência gastronômica única com chefs Felipe Silva e Pedro Godoy

A atmosfera é uma fusão de paixão pela culinária e inovação, onde a busca pela excelência culinária é a norma. Os participantes podem esperar uma noite memorável, repleta de sabor, paixão e criatividade.

Silva destaca a importância da colaboração com os convidados, que se estende desde o convite até o dia do jantar. A resultante se dá em pratos memoráveis, como a éclair com creme de mandioquinha, lula nativa crocante e coalhada de kefir, criada em conjunto com Fábio Espinosa. Além disso, um peixe grelhado com favas, farofa de butiá e um dashi cativa os participantes com suas texturas inovadoras.

Felipe sempre proporciona pratos excepcionais. No Osli Conecta, sua meta se torna mais nítida e desafiadora, com a promessa de comidas saborosas, com uma apresentação visual e técnicas inovadoras. A resposta emocional dos participantes é evidente nos feedbacks positivos.