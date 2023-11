Oséias Gomes celebra o sucesso de vendas do seu novo livro

Oséias Gomes lançou o livro ‘Empreenda pelos Princípios Bíblicos'

O empresário e escritor Oséias Gomes, que é CEO da Odonto Excelente Franchising, celebrou o sucesso de vendas do seu novo livro, chamado Empreenda pelos Princípios Bíblicos. O lançamento aconteceu neste mês em todo Brasil e a obra já é um sucesso.

Desse modo, ele ganhou um kit especial com seu mais novo livro das mãos da publisher Roseli Boschini, diretora da Editora Gente.

O novo livro é a terceira publicação de Oséias Gomes e já estrela na lista dos cinco livros mais vendidos do Brasil de acordo com órgãos oficiais de pesquisa do mercado livreiro.