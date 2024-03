Oscar 2024: Saiba quem apresentará a principal premiação do cinema

O comando do Oscar 2024 ficará nas mãos de Jimmy Kimmel e de outras 41 celebridades; saiba os nomes das estrelas a seguir

A 96ª edição da principal premiação do cinema acontecerá neste domingo, 10. O Oscar 2024 será comandado pela quarta vez pelo comediante nova-iorquino Jimmy Kimmel, de 56 anos. Contudo, ele não será o único no palco.

Para anunciar as categorias, mais 41 nomes de famosos foram selecionados para realizar a tarefa ao lado dele. Entre alguns dos eleitos estão: Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Zendaya, Chris Hemsworth e muitos outros.

No tapete vermelho da cerimônia as atrizes Vanessa Hudgens e Juliane Hough receberão os convidados.

O evento do Oscar 2024 acontecerá no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e será transmitido ao vivo.

Veja todos os 41 nomes que apresentarão as categorias no Oscar 2024:

Mahershala Ali; Nicolas Cage; Jamie Lee Curtis; Brendan Fraser; Jessica Lange; Matthew McConaughey; Lupita Nyong’o; Al Pacino; Michelle Pfeiffer; Ke Huy Quan; Sam Rockwell; Michelle Yeoh; Zendaya; Bad Bunny; Chris Hemsworth; Dwayne Johnson; Michael Keaton; Regina King; Jennifer Lawrence; Kate McKinnon; Rita Moreno; John Mulaney; Catherine O’hara; Octavia Spencer; Ramy Youssef; Emily Blunt; Cynthia Erivo; America Ferrera; Sally Field; Ryan Gosling; Ariana Grande; Ben Kingsley; Melissa McCarthy; Issa Rae; Tim Robbins; Steven Spielberg; Mary Steenburgen; Anya Taylor-Joy; Charlize Theron; Christoph Waltz; e Forest Whitaker.

Margot Robbie quebra silêncio após não ser indicada ao prêmio

Após não ser indicada na categoria de "Melhor Atriz" no Oscar deste ano, Margot Robbie, produtora e protagonista do filme Barbie, decidiu compartilhar sua opinião sobre não ter sido reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Segundo informações do Deadline, durante um painel realizado em uma exibição especial do Sindicato dos Atores dos EUA (SAG) na última terça-feira, 30, a atriz expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e destacou o sucesso do filme.

"Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. As reações das pessoas ao filme têm sido a maior recompensa de toda essa experiência, seja tendo um momento como esse, seja ouvindo nos banheiros, seja vendo o que as pessoas estão escrevendo online, ou mesmo apenas vendo o tanto de rosa que eu posso observar nesta sala agora", disse a artista. Saiba mais aqui.