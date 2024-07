Os desafios da maternidade solo: Sabrina Sato vai ao Japão sem a filha, Zoe

Vivendo a maternidade solo, Sabrina Sato falou sobre saudades da filha enquanto viaja para um trabalho; outras famosas também já passaram por desafios

Mãe da pequena Zoe (5), Sabrina Sato (43) está no Japão desde o fim do mês de junho. Viajando à trabalho, a apresentadora vive a maternidade solo desde março de 2023, quando se separou de Duda Nagle (41), pai da criança, que está cuidando da filha durante a viagem.

Sabrina Sato foi para o Japão para gravar a segunda temporada do quadro Essa Eu Quero Ver , que será exibido no Fantástico, programa dominical da Globo. A artista publicou fotos se despedindo da filha em 27 de junho e, desde então, tem acompanhado os dias da pequena de forma on-line.

No início desta semana, ela comentou um passeio radical que Zoe fez com o pai, em um parque com brinquedos diferenciados. "Eu não aguento [risos]… tô chegando e morrendo de saudade dessa super aventureira", reagiu a apresentadora.

Na semana passada, Nagle compartilhou outro momento de Sato com a filha do casal. As duas fizeram uma chamada de vídeo para matar as saudades, enquanto a apresentadora se arrumava para mais um dia de gravações.

Após o fim do casamento, a apresentadora e o ator continuaram a se encontrar para cuidar da filha. Sato sempre destacou a importância de ter uma rede de apoio por perto, especialmente após o término do noivado, já que os familiares e amigos a ajudam com a criação da pequena e na conciliação de sua agenda lotada de compromissos para a carreira.

Em entrevista à revista Marie Claire, para um especial de Dia das Mães, a também modelo falou sobre a melhor parte de possuir uma rede de apoio confiável. "É poder abrir meu coração e dizer que não está fácil, não vou dar conta e perguntar o que fazer. Para mim é o que eu mais preciso, em vários momentos da minha vida."

OUTRAS FAMOSAS JÁ FALARAM SOBRE DESAFIOS DA MATERNIDADE SOLO

Assim como Sabrina Sato, outras famosas também vivem os desafios da maternidade solo. Algumas usam as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades do dia a dia, ou falam sobre a saudade que sentem dos filhos quando precisam se dedicar à carreira ou deixá-los com os pais, por exemplo.

A cantora Gaby Amarantos (45) já usou as redes sociais para falar sobre a importância de uma rede de apoio na vida de mães solo. Mãe de Davi (15), ela se separou do pai da criança ainda na gestação e, desde então, ressalta como a rede de apoio é fundamental.

"Muitas mulheres, mães solo, tem que abandonar seus sonhos por falta de rede de apoio na criação dos filhos. Faltam creches e essa responsa ainda recai sobre nós, mas ainda bem que tive você mãe", escreveu em seu Instagram em homenagem à sua mãe, Elza dos Santos, que morreu em 2015.

Bianca Andrade (29) também vive a maternidade solo. Empresária e mãe de Cris (3), ela se separou de Fred Bruno (35) após o nascimento do pequeno. Apesar de os dois manterem uma boa relação após o divórcio, a ex-BBB já falou sobre as dificuldades de criar seu filho.

"Há momentos não tão felizes, que são um pesadelo mesmo, como a privação do sono e a preocupação com seu filho, que você ama tanto e precisa de você. A maternidade é solitária, mesmo que você tenha um companheiro ou companheira que esteja ao seu lado", disse ela, em entrevista ao Gshow em 2023.

Em 2023, Danielle Winits (50) falou sobre os desafios da maternidade solo no aniversário de 12 anos do filho, Guy. "Há 12 anos a gente conta a nossa história juntos ser mãe solo do cara (não foi à toa que dei o nome de Guy) me fez a mulher que precisei ser ontem. A que sou hoje. A mesma mulher que precisou renascer com ele em 28 de abril de 2011", escreveu.

No texto, ela ainda falou sobre o sentimento de culpa e explicou que o filho recebeu apenas uma mensagem do pai durante seu aniversário. "Mamães solo, assim como eu: Não é sua culpa, nunca foi. Filhos, nunca foi culpa de vocês. Nunca será. Qualquer desleixo afetivo tem endereço. E não é o endereço de vocês."

