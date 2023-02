Orlando Bloom fala relacionamento com Katy Perry e preocupa fãs do casal

O ator e Katy Perry estão casados desde 2016 e são pais de uma menina de 2 anos

Os fãs do casal Orlando Bloom (46) e Katy Perry (38) estão preocupados com o relacionamento dos dois. As alegações das tensões por parte dos admiradores das duas celebridades tem como ponto de partida uma declaração recente do astro das franquias ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘Piratas do Caribe’ sobre os desafios de seu relacionamento com Perry.

O ator inglês refletiu sobre seu relacionamento com a cantora em entrevista recente à revista Flaunt.

“Às vezes, as coisas são muito, muito, muito desafiadoras”, disse Bloom quando perguntado sobre suas dinâmicas com a companheira. “Nós com certeza estamos batalhamos contra as nossas emoções e criatividades”, completou o artista britânico.

Ainda sobre o relacionamento, Bloom completou: “Acho que nós dois temos consciência do privilégio de termos nos conectado da forma que nos conectamos e quando nos conectamos, nós definitivamente nunca tivemos nenhum momento entendiante”. Mesmo assim, as falas em torno dos “desafios” gerou preocupações entre os fãs do casal.

“Eu ficaria muito chateada se lesse essas declarações como companheira dele…”, afirmou uma pessoa em relação à entrevista de Bloom. “Todo mundo tem incômodos, mas expô-los assim ao mundo, tendo um bebê, é particularmente ruim”.

“Achei essas falas constrangedoras e não me soam nada bem”, declarou outra pessoa. "Boa sorte para a Katy!”, ironizou uma terceira.“Então, pelo que entendi, ele está infeliz”, disse mais alguém.

Os dois estão juntos desde 2016, entre indas e vindas os dois ficaram noivos em fevereiro de 2019. Eles tinham planos de trocar alianças em 2020, mas adiaram o casamento por conta da pandemia. A cerimônia não aconteceu ainda. A filha dos dois, Daisy Dove Bloom, tem dois anos e nasceu em agosto de 2020.

O ator também tem um filho mais velho, Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom (12), fruto de seu primeiro casamento, com a modelo Miranda Kerr (39)