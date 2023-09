Operação abafa? Giovanna Ewbank e o marido despistam boatos de crise com Fe Paes Leme

Ewbank e Gagliasso despistam boatos de crise com Fe Paes Leme; fotos começaram a surgir assim que o assunto veio à tona

Os rumores de que a amizade entre Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme estaria estremecida se espalharam rapidamente nas últimas horas. Tudo começou quando relatos da festa de casamento de Ronaldo em Ibiza, na Espanha, começaram a chegar.

Quem estava por lá, afirmou que as duas estavam distantes e que o pouco contato gerou estranhamento em quem estava presente no local. As informações foram publicadas pelo colunista Leo Dias em seu site.

Só que assim que os rumores surgiram, fãs notaram uma operação para abafar o caso e desmentir os boatos. A primeira a publicar uma mensagem foi a própria Ewbank, que mostrou a amiga em uma prancha remando em direção a um barco

"Fernanda Paes Leme voltando pros aposentos dela toda goxtosa [sic]. Ps: olha o barco dela tá ryca! Afinal, Quem Pode, Pod não é mesmo?", declarou ela na legenda da gravação.

Imediatamente, Bruno Gagliasso também começou a compartilhar vários vídeos no qual também aparece o noivo de Fernanda Paes Leme, o empresário Victor Sampaio, ao lado dos filhos que ele tem com a loira. Como se ainda não bastasse, a própria apresentadora voltou a publicar uma mensagem na web.

Após um fã pedir notícias, Giovanna Ewbank aproveitou para avisar que ela e Fe Paes Leme aproveitaram a viagem para a Europa para entrar em férias. Fãs ficaram felizes e empolgados com as mensagens desmentindo que as duas estão enfrentando problemas na relação. Vale lembrar que atualmente elas comandam o Quem Pode, Pod, um dos podcasts de maior repercussão na internet brasileira.

Hahahahhaah em Ibiza de fériasssss 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎 https://t.co/BcD7fDaMCc — Giovanna Ewbank (@gioewbank) September 28, 2023