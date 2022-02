Online Quadros marca presença na CASACOR São Paulo

Marca reúne ícones da decoração e do design de interiores e alcança novo patamar no ramo

Publicado em 11/02/2022, às 09h00

Reunindo o melhor da decoração e do design, a CASACOR São Paulo é sinônimo de inovação e qualidade, e em 2021 a Online Quadros marcou presença no evento para levar o bom gosto de suas criações. Em noite especial, convidados ilustres desfrutaram de um jantar requintado e aproveitaram para celebrar a amizade e o sucesso da marca.

Após longa temporada no Jockey Club, a CASACOR voltou a ser itinerante, levando sua sofisticação ao estádio Allianz Parque com 56 ambientes inspirados no tema “A Casa Original” — e é claro que a Online Quadros não poderia ficar de fora. Nascida exclusivamente para compras na internet, hoje a marca possui loja física no Jardim Anália Franco, onde os clientes podem conferir pessoalmente os materiais e as obras-primas da Online Quadros.

Prestigiando a ocasião, grandes nomes do ramo estiveram presentes, como Saulo Gomes Diniz, CEO da Diol Salorsano Arquitetura e Paisagismo, Daniel de Oliveira, CEO e arquiteto da mesma empresa, Nilton Baptista e Wendel Borges, diretor e gerente da Online Quadros, respectivamente. Os arquitetos Marcia Motomatsu, Ivan Penteado Wan-Dick, Natalia Darwin, Célia Mustafá e Bruno Moraes também participaram da bela confraternização.

A noite ainda foi marcada pela alegria e descontração de Pamela Loconte, Mauricio Azinari Casaroti, Marcia Carini, Loretto Carini Casaroti, Lucila Turqueto, Cleo Arimura, Richard Ravayole, e Danielle Ribeiro, que curtiram cada minuto na companhia de seus colegas.

A Online Quadros ainda conta com a Galeria Online Quadros, um acervo com mais de 20 000 obras separadas por categorias e composto essencialmente por artes digitais e fotografias de artistas parceiros. Para conhecer o trabalho impecável da marca e receber mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp no (11) 2217-9716 ou (11) 94070-5960.