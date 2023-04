O que rolou? Suposto pivô da separação de Preta Gil some das redes sociais e intriga fãs

Suposto pivô da separação de Preta Gil toma atitude drástica; ex da cantora adotou comportamento semelhante

Envolvida na separação polêmica de Preta Gil, a stylist Ingrid Lima decidiu desativar seu perfil e deixou as redes sociais nesta quarta-feira, 19. Quem tentou acessar o perfil da profissional recebeu uma mensagem informando que o usuário foi desativado.

Ex-marido da cantora, o personal trainer Rodrigo Godoy também tomou uma atitude semelhante e trancou o perfil. Ambos ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Ontem, a coluna do jornalista Leo Dias, do 'Metrópoles', publicou um vídeo que mostraria os dois juntos. Na gravação, eles surgem abraçados e ela ganha um beijo na bochecha.

Também nesta terça-feira, Preta Gil escreveu um longo texto na redes sociais. Sem dar detalhes sobre os rumores, ela contou que precisa de paz para focar em seu tratamento contra o câncer e desmentiu algumas mentiras que leu nas últimas horas, mas contou que a verdade está vindo à tona.

“Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”, afirmou ela.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Rodrigo Godoy saiu de casa há algumas semanas após o fim do casamento com Preta Gil. Segundo o jornalista Lucas Pasin, do UOL, até semana passada o casal teria conversado sobre uma possível reconciliação. Conforme informações divulgadas pelo colunista, a filha de Gilberto Gil e o personal trainer não decidiram reatar e optaram pela amizade. Agora, o ex-marido não acompanha mais a cantora no tratamento contra o câncer.