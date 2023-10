O que é mal súbito? Saiba o que causou a morte da fotógrafa Ingryd Alves

Saiba o que acontece no mal súbito, que foi a causa da morte da fotógrafa Ingryd Alves

A morte da fotógrafaIngryd Alves, que foi quem fez o ensaio newborn da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, gerou grande repercussão na internet nesta semana. Ela faleceu com apenas 28 anos ao sofrer um mal súbito. Os médicos tentaram reanimá-la, mas ela veio à óbito. Agora, entenda o que é o mal súbito.

De acordo com informações do programa Bem Estar, da Globo, o mal súbito é caracterizado pela perda súbita de consciência, que pode estar combinada com a parada cardiorrespiratória. Esta perda de consciência pode acontecer por várias causas, como desidratação, infarto, arritmia, falta de oxigênio no cérebro e AVC, sendo que a arritmia é a causa mais comum. Caso o tratamento não seja feito rapidamente ou a reanimação tenha efeito, a pessoa pode ter a morte súbita.

Segundo um post no site do Hospital Albert Einstein, a morte súbita pode acontecer em dois grupos: estruturais e arritmias. No caso do estrutural, a pessoa tem doenças nas estruturas do coração, como a cardiomiopatia hipertrófica, e pode ter sinais de palpitação, dor no peito, desmaios e falta de ar. No caso das arritmias, que acontece quando o coração fica muito acelerado ou bate muito devagar. A morte súbita ocorre com a perda abrupta da consciência, sem a possibilidade de reanimação.

A morte da fotógrafa foi anunciada pela sua família por meio de um comunicado nas redes sociais. "Estamos em luto! É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Ingryd Alves Silvestrone. Por volta das 5 horas da manhã da data de hoje, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu. Hoje o céu ganha mais uma estrela, a mais bonita, a mais cor de rosa! Nossa amada Ingryd Alves, mãe, esposa, filha, irmã, sobrinha, prima, amiga querida e amada. Seu sonho era ser reconhecida internacionalmente, transformando vidas por onde passava, e ela conseguiu", escreveram.

"Temos certeza que a Ingryd foi muito feliz e amada até o último segundo. Ela mudou nossa vida e mudou várias histórias. Temos certeza que ela continuará cuidando de todos lá em cima, como sempre fez. Nesse momento nos resta apenas crer na vontade de Deus. Pedimos apenas respeito pela dor da família e amigos próximos e muita oração para que ela possa descansar em paz", finalizaram.

O velório e o enterro do corpo dela aconteceram nesta sexta-feira, 27, em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Bruna Biancardi fez homenagem para Ingryd Alves

Ao saber da morte da fotógrafa Ingryd Alves, Bruna Biancardi deixou um recado carinhoso ao relembrar o carinho ela teve com sua filha durante o ensaio fotográfico newborn que realizaram na semana passada.

"Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingrid Alves, que fez as fotos do newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos a família, amigos e colaboradores do estúdio. Conheci a Ingrid no nascimento da Marina e aqui em casa. Durante as fotos, pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para não chorar, não acordar… Tanto detalhista com as fotos. Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações”, afirmou ela.