O que aconteceu? Isabella Scherer faz desabafo: ‘Fiquei chocada'

Campeão do Masterchef 2021, Isabella Scherer rebate repercussão negativa após falar que estava em ‘crise' com a chegada dos 28 anos de idade

A influenciadora digital Isabella Scherer, que foi a campeã do Masterchef Brasil 2021, fez um desabafo nas redes sociais. Há pouco tempo, ela fez um desabafo sobre uma possível crise aos 28 anos de idade, mas o assunto gerou uma repercussão negativa. Com isso, ela decidiu se explicar em um novo depoimento para explicar o que aconteceu.

"Fiquei chocada com a repercussão que teve sobre o fato de eu falar que estou em crise perto dos vinte e oito. O assunto principal que eu trouxe aqui era astrológico, porque parece que não sei algo de Saturno e algumas pessoas sentem essa crise. Mas isso é apenas uma coisa esotérica, não tem nada a ver com a idade. Mas o que me chocou muito foi as pessoas ficarem chocadas como se eu não pudesse ter uma crise. Eu, com vinte e sete anos, sou casada, bem sucedida, minha vida está toda certa, tenho estabilidade financeira, então não posso ter crise, estar insatisfeita. Vocês acham que a vida de todo mundo é perfeita?", afirmou.

Então, ela contou o que passa em sua cabeça sobre a vida profissional. "Estou um pouco em crise porque gosto muito de trabalhar com a internet. Gosto de produzir conteúdos, de participar de todos os processos. Criar os roteiros, ter as ideias, de pensar em como vai ser filmado, a fotografia. Principalmente em relação a gastronomia, me encontrei em ensinar as pessoas a cozinharem, algo útil. Mas cheguei em um ponto em que penso: 'Será que o que estou fazendo tem realmente um impacto na vida das pessoas? Ou estou no modo automático produzindo conteúdo?'".

Na sequência, a loira contou que se sente pressionada com o trabalho de influenciadora digital. "Esse mundo de internet é muito complicado. Mexe muito com o meu psicológico essa dependência do engajamento. Quero tirar esse peso de mim porque sei que não é isso que define o meu trabalho, e eu tenho muitos projetos que quero tirar do papel. Mas são projetos maiores e mais complicados. Tem uns que dependem muito de mim. Vou ter coragem de talvez não ter tanto tempo de não postar aqui para colocar outros projetos em prática? É complicado, são decisões que influenciam a minha vida", declarou.

Por fim, ela disse: "Na internet você não pode ter a vida perfeita, você tem que ser um pouco real. Você tem que mostrar os seus problemas também. Se você tem a vida perfeita e compartilha seus problemas, falam: 'Ela não pode sofrer, porque não sabe o que é problema de verdade'. Se a pessoa é real demais, e mostra demais, aí não pode porque algumas marcas não gostam de trabalhar. Ai, sinceramente? Por isso fico em crise. Qual é o futuro da internet? Eu trabalho com isso daí?".

Isabella Scherer rebate crítica sobre maternidade:

Isabella Scherer rebateu uma mensagem de uma internauta. Mais cedo, a chef de cozinha e influenciadora contou sobre um acidente envolvendo cocô de Mel, gêmea de Bento. Mas a loira acabou recebendo uma mensagem de ódio após dividir o perrengue comum na maternidade.

Uma internauta alegou que Isa não teria paciência para cuidar dos bebês: “Uma coisa normal, você posta como se fosse engajamento. Dá para sentir daqui sua paciência zero para cuidar das necessidades básicas dos seus filhos. Se não for essa a impressão que você quer passar, repense suas postagens”, criticou. A chef não deixou passar batido e fez questão de rebate publicamente.