O que aconteceu com Patrícia Poeta? Apresentadora publica reflexão após ataques na internet

Na última semana, Patrícia Poeta tem sido alvo de comentários nas redes sociais por confusão na TV com Manoel Soares

A apresentadora Patrícia Poeta (46) apareceu em seu perfil do Instagram na manhã deste sábado, 8, para compartilhar uma reflexão para a Semana Santa. Nos últimos dias, a jornalista tem sido alvo de comentários e críticas nas redes sociais, após um episódio com Manoel Soares (43) no programa Encontro, da Globo.

"Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silencio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos", começa o texto, compartilhado nos Stories do Instagram de Patrícia Poeta . "Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz pra não assustar nossa alma."

As frases de reflexão chegam após uma semana em que a apresentadora tem recebido críticas de internautas devido à um climão que passou com o parceiro de apresentação no programa matinal da Globo. Na última segunda-feira, 3, ela interrompeu a fala de Manoel Soares e gerou um constrangimento ao vivo, sentido pelos telespectadores e repercurtido nas redes sociais.

Leia também:Patrícia Poeta e Manoel Soares são rivais? Entenda climão entre os apresentadores

Apesar de os dois já terem negado a rivalidade, na noite desta sexta-feira, 7, a apresentadora surgiu sozinha em um passeio noturno em uma praia do Rio de Janeiro, para onde viajou para passar o feriado da páscoa. A comunicadora caminhava com um look verde e o chinelo na mão, na areia da praia. Ela estava com a expressão séria e sentou um pouco na areia para observar o mar.

Nas redes, internautas começaram a especular o motivo do passeio noturno de Poeta. "O paparazzo acabou de pegar a Patrícia Poeta completamente desolada na praia", escreveu um. "Patrícia Poeta tá lidando com o cancelamento da pior forma possível que é se colocar como vítima de um ato que ela mesma criou", disse ainda outra internauta.

Outros ainda disseram ser comum refletir na areia da praia, e que o ato da jornalista não seria nada demais. "Eu moro em Ipanema no Rio de Janeiro. Sempre que eu estou triste, eu vou pra praia igual a Patrícia Poeta, sim. Corro, sento na areia, reflito… É normal isso. O jeitinho carioca way of life. É para isso que a gente mora aqui."

O paparazzo acabou de pegar a Patricia Poeta completamente desolada na praia 😨 pic.twitter.com/My7uygylJ7 — Alvinho (@AlvaroPenerotti) April 7, 2023

Patrícia Poeta tá lidando com o cancelamento da pior forma possível que é se colocar como vítima de um ato que ela mesma criou. Durante a semana ela saiu da capa de uma revista falando que tá sendo perseguida pelo machismo e agora essas cenas da praia. — nervosas com vasco (@ly_carr) April 8, 2023

Gnt, eu moro em Ipanema no Rio de Janeiro. SEMPRE que eu tô triste, eu vou pra praia igual a Patricia Poeta sim. Corro, sento na areia, reflito… É normal isso. O jeitinho carioca way of life. É pra isso que a gnt mora aqui. Hehe — Igor Cosso 🎬 (@igorcosso) April 8, 2023

PATRÍCIA POETA E MANOEL SOARES NEGAM RIVALIDADE EM PROGRAMA NA TV

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta foi questionada sobre como vê os rumores de uma suposta rivalidade com Manoel Soares no programa Encontro, da Globo, e negou os boatos. "Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade", disse.

Então, ela rebateu os rumores de que eles teriam uma relação difícil. "Penso que o importante é o que nós vivemos. Torcemos um pelo outro. Desde que assumi o Encontro, vi muita fake news, fofoca e matéria caça-clique. No começo, eu ficava chateada com todas essas mentiras. Hoje, eu não ligo mais. Quem faz quer ganhar holofote de um jeito horroroso. Não é problema meu. Cada um que fique bem com sua consciência. Prefiro focar no que é verdadeiro e no bom trabalho que fazemos", afirmou.

O também apresentador Manoel Soares também garantiu que se dá bem com a comunicadora. “Conheço ela, conheço o filho dela e ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Graças a Deus a nossa relação é ótima e está tudo bem, de verdade”, disse ele sobre a colega em entrevista ao site F5.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A REFLEXÃO COMPARTILHADA POR PATRÍCIA POETA