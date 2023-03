O que aconteceu com José Mayer? Ator passou por internação e problema no pulmão; entenda

Ator José Mayer tem enfrentado problemas de saúde desde fevereiro e chegou a ser internado para cuidar do pulmão

Depois de passar anos afastado da mídia, o ator José Mayer (73) tem chamado atenção dos brasileiros por conta de sua saúde. Desde o último mês o artista tem passado por internações, chegando a passar mais de 15 dias no hospital para cuidar de um problema no pulmão.

Nesta sexta-feira, 17, o artista deu entrada em um hospital com suspeita de um surto psicótico. A informação foi compartilhada pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Ainda segundo o jornalista, o ator precisou passar por alguns exames para tentar saber o verdadeiro diagnóstico. No entanto, fontes que estavam próximas alegaram terem visto o ator desorientado e falando coisas desconexas.

O QUE ACONTECEU NA ÚLTIMA INTERNAÇÃO?

A nova internação de Zé Mayer aconteceu pouco menos de um mês após o artista passar 19 dias no hospital com um sangramento no pulmão. Na ocasião, ele deu entrada na unidade e fez alguns exames que constataram o problema.

O ator é portador de uma doença autoimune chamada de granulomatose de Wegener. Em conversa com os seguidores, ele relembrou que desenvolveu a doença quando enfrentou acusações de assédio nos bastidores da Globo.

“Bom dia, amigos. Pensa que é fácil? Não é não. Cá estou eu, seguindo o protocolo de recuperação da minha saúde. Tentando me ligar, e quase conseguindo, daquela doença que se abateu sobre mim em 2017, naqueles nefastos acontecimentos. A doença chama-se granulomatose de wegener. É uma doença complicada, mas tem tratamento. Estou aqui para agradecer a fortaleza que vocês têm passado para mim”, disse ele.

Vale lembrar que em 2017, Mayer foi acusado por uma figurinista de tê-la assediado em um camarim. Ele saiu da emissora pouco depois e se afastou da atuação. O artista vive discretamente em seu sítio no interior do Rio de Janeiro.

CONSTRANGIMENTO NA TV GLOBO

As notícias envolvendo Zé Mayer acabaram dominando as redes sociais um dia após a atriz Christiane Torloni citar seu nome durante o programa Encontro, que fazia uma homenagem para os 90 anos do autor de novelas Manoel Carlos.

Na ocasião, a apresentadora Patrícia Poeta ignorou a situação e seguiu com a atração normalmente. “Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado. Espero que ele supere e já, já volte também à cena”, declarou Torloni, que contracenou com José em Mulheres Apaixonadas (2003).

Chateado com a postura de Patrícia, o ator escreveu em uma mensagem no Instagram para a antiga colega de emissora. “Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração”, escreveu José.