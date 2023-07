O que aconteceu com Britney Spears? Artista gerou indignação após desabafo

Cantora Britney Spears tem feito desabafos após ser alvo de agressão de segurança em Las Vegas

A cantora Britney Spears (41) causado polêmica nas redes sociais após expor que foi alvo de agressão nos últimos dias. Através de uma postagem no seu Instagram, a artista revelou aos fãs que foi agredida por um segurança de um astro da NBA.

"Eu trabalho na indústria há anos e tenho estado com algumas das pessoas mais famosas do mundo. 'N Sync, em um ponto, era como os Beatles. As garotas se jogavam neles em todos os lugares que íamos. Nenhuma vez na minha vida aconteceu de um segurança bater em outra pessoa!", escreveu ela.

A agressão em questão aconteceu na última quarta-feira, 6, por um segurança do jogador de basquete Victor Wembanyama. Na ocasião, a diva pop reconheceu o atleta no saguão de um restaurante de Las Vegas e tentava tirar uma foto, quando foi impedida pelo homem.

Em seu desabafo, Britney disse que não reagiu bem ao incidente e afirmou que chegou a gritar, por ter se sentido desrespeitada, algo que tem acontecido com frequência. "Minha reação foi impagável… ruim? Sim. Tenho me sentido impotente na maioria das situações e minha experiência em Las Vegas e minha reação foi um grito em todos os níveis! Não, eu não sinto que fui tratada como uma pessoa igual neste país", afirmou.

Até então o caso estava sendo levado como um 'surto' da cantora, mas surgiram imagens do momento que confirmaram sua versão, contrariando a defesa do jogador. Ele havia informado que foi puxado bruscamente.

Na ocasião, Britney teve seu rosto acertado pelo guarda-costa, na tentativa de afastá-la. A força do tapa acabou fazendo seu óculos cair ao chão. Em um de seus gritos, ela dispara: "Isso é América para vocês. Vão se f...".

POPLIST| IT’S BRITNEY BITCH. O portal norte-americano TMZ divulgou nesta sexta-feira, 7, as imagens do momento em que Britney Spears é agredida pelo segurança do jogador da NBA, Victor Wembanyama.



A cantora teria tentado uma foto com o atleta quando a agressão aconteceu. pic.twitter.com/9jnNXyKK15 — BT Mais (@belemtransito) July 7, 2023

A equipe da artista prestou queixa na polícia, mas o caso foi arquivado com a justificativa que a cantora 'bateu no próprio rosto' durante o incidente. Em nova postagem em sua rede social, Britney disse que espera um pedido de desculpas públicas do jogador de basquete, o que não aconteceu até o momento.

“A violência física está ocorrendo bastante neste mundo. Muitas vezes, a portas fechadas. Eu estou com todas as vítimas e o meu coração está com todos vocês. Ainda não recebi um pedido de desculpas do jogador, de seu segurança ou da organização. Eu espero que eles peçam…”, escreveu.