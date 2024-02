‘O que acontece no reality acontece na vida real’, avalia Tia Má sobre BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista opina sobre o reality show e compartilha mais com relação a seus próximos projetos na carreira

A jornalista e criadora de conteúdo Maíra Azevedo (43), mais conhecida como Tia Má, marcou presença no Camarote Expresso 2222, em Salvador. Além da festividade, ela também é muito fã do Big Brother Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, Tia Má comenta mais sobre a casa mais vigiada do país: “O que acontece no reality acontece na vida real”.

Durante a conversa, Maíra deixou claro que gosta de assistir ao programa trazendo reflexões sobre a realidade brasileira, pois apesar de ser um jogo, ele é o reflexo da sociedade.

“Para mim é fundamental que a gente tenha compreensão do que acontece no reality acontece na vida real. Eu gosto muito de pegar aquelas situações para que a gente faça uma análise do nosso cotidiano”, diz.

Tia Má opina sobre as cobranças que Davi vem recebendo na casa por parte dos outros participantes. Ela também acredita que, no momento, o brother é um dos favoritos do público, mas relembra que o jogo pode e muda a qualquer momento.

“Davi é a pessoa mais jovem da casa, ele tem 21 anos, mas parece que as pessoas esquecem isso dele. Ele é um jovem, mas ninguém consegue olhar ele dessa forma, ele é muito cobrado. No BBB tudo pode mudar, mas ele está se tornando o favorito, até esse momento”, avalia.

A jornalista reforça que essa exclusão que o baiano vem sofrendo é mais um reflexo da realidade brasileira: “Quantos jovens negros são rejeitados, excluidos do convívio, são associados a uma coisa ruim? Isso acontece muito na vida real”.

Por fim, Tia Má traz o jogo para o nosso cotidiano e ainda deixa uma reflexão: “Será que na vida real você já não excluiu alguém como o Davi está sendo excluído na casa? Que as pessoas se perguntem isso também”, questiona.

Um outro lado

Além de comunicadora e influenciadora digital, Tia Má também vem mostrando todo seu talento trabalhando como atriz. Ela comenta que no passado chegou a gravar mais de sete produções audiovisuais e aguarda essas estreias.

“Até o segundo semestre estreia a segunda temporada de Rensga Hits, onde eu faço a Carol. Tem o desenho animado que já vai estrear esse mês, As aventuras de Ami. E ainda outras estreias, porque ano passado eu gravei muito. E logo depois do Carnaval, eu já gravo outro projeto”, finaliza.