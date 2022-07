Clã Kardashian-Jenner presta homenagem para a avó em seu aniversário

Membros da família Kardashian celebraram e prestaram uma série de homenagens para a avó Mary Jo Campbell

Nesta terça-feira, 26, a avó das Kardashians, Mary Jo Campbell celebrou seus 88 anos de vida e recebeu homenagens da filha e das netas.

A matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner (66), postou no Instagram uma série de fotos ao lado da mãe e escreveu: “Feliz aniversário para minha mamãe muito linda MJ! Você é minha melhor amiga, meu coração e minha heroína! Obrigada por tudo que você fez por mim e todas as memórias que criamos juntas”.

A neta mais velha de Mary Jo, Kourtney Kardashian (43) relembrou em seu Instagram o momento em que se encontrou com a vó em seu casamento com o baterista Travis Barker (46): “Feliz aniversário minha MJ. Muito feliz por você ter sido um dos apenas dois convidados que tivemos quando nos casamos legalmente, eu sempre me lembrarei deste dia e noite com você”.

Kim Kardashian (41) também foi ao seu Instagram homenagear a avó! “Feliz aniversário de 88 anos para a Rainha MJ! Eu te amo muito vó e sou tão tão sortuda de ter você como referência”, escreveu a namorada de Pete Davidson (28).

Dia dos Avós!

Além do aniversário da avó das Kardashians, coincidentemente o Dia dos Avós também é celebrado neste dia 26!

Aqui no Brasil, diversas vovós e vovôs famosos celebraram a data como a apresentadora Ana Maria Braga (73) e o cantor Zeca Pagodinho (63).