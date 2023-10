Nunes Parrilla Y Bar faz jantar de lançamento de novo cardápio

No fim de setembro, o Nunes Parrilla Y Bar apresentou seu mais recente cardápio em um jantar especial. O evento contou com presença da imprensa e influenciadores digitais, e foi uma oportunidade de vivenciar a verdadeira essência gastronômica oferecida pelo local.

Os convidados iniciaram com deliciosas entradas, que incluíam panceta de rolo com queijo, linguiça de porco bêbado, empanada e provoleta. Os pratos principais foram prime rib, ancho, picanha, assado de tira e cordeiro french rack. Os acompanhamentos incluíam a famosa farofa Nunes, que leva farinha de mandioca, bacon, linguiça calabresa, pimentão e ovo, batata assada e tábua de legumes. A sobremesa contou com panqueca de doce de leite e banana com farofa de amendoim e sorvete.