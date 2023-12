Numerólogo faz previsão para Clara Moneke e afirma: "Colher tudo que plantou"

Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Rafà Almeida analisou vida de Clara Moneke e destacou ano de prosperidade para atriz

Uma das apostas da TV Globo para os próximos anos, Clara Moneke (25) tem conquistado não apenas espaço dentro da emissora carioca, como o carinho de diversos brasileiros. E parece que ela vai continuar tendo um retorno ainda mais positivo em sua carreira. Pelo menos é o que disse o numerólogo Ràfa Almeida em entrevista à CARAS Brasil: "Colher tudo que plantou" .

Segundo o numerólogo, o sucesso conquistado por Clara com a estreia da novela Vai na Fé, a qual lhe trouxe uma indicação na categoria Artista Revelação na premiação Melhores do Ano, foi só o começo para a carioca. "A Clara está saindo de um ano com energia 7 e está entrando em 2024 com a energia 8", revelou.

"Pode anotar, com essa energia regendo seu ano ela terá muitas conquistas materiais, prêmios, dinheiro, contratos e ganhos", disse Ràfa, que também já adiantou que Larissa Manoela é uma artista que terá um ano de 2024 muito próspero.

Segundo o estudioso, tudo indica que o próximo ano será marcado pelo resultado de muito esforço da artista, que há anos tem se esforçado para se manter na carreira de atriz: "Esse será o ano perfeito para colher tudo que ela plantou nos 7 anos anteriores. Será um sucesso".

Vale destacar que Clara foi descoberta por Marcelo D2 em um momento onde ela estava desacreditada da carreira artística. Ela havia desistido de trabalhar como atriz e estava decidida a fazer faculdade de hotelaria, até que o rapper insistiu para ela fazer um teste para a série Amar é para os fortes!, da Amazon Prime Video.

“No dia que eu recebi o convite pro teste desse trabalho [série 'Amar é Para os Fortes'], eu disse que 'não tinha mais tempo pra arte', aí o Marcelo D2 foi teimoso e tô aqui hoje”, contou ela em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.