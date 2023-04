Nubia Oliiver expõe relacionamento após três anos e justifica decisão: 'Enfrentar'

Nubia Oliiver foi pedida em casamento pelo advogado Francisco Silva; em entrevista à CARAS Brasil, a modelo contou porque escondeu relação

Nubia Oliiver (49) escondeu seu relacionamento com Francisco Silva (45) por três anos. Ela decidiu expor a relação no final do ano passado e justificou sua decisão. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo contou que sofria com rejeições de amigos e familiares, então optaram por deixar o namoro em sigilo. "Enfrentar", dispara ela.

A musa do Only Fans passou a virada de ano ao lado do amado em uma viagem em Cartagena, na Colômbia, quando começou a expor a relação nas redes sociais. "Haviam muitas rejeições de amigos e familiares, aí resolvemos ter nosso sigilo, pois o relacionamento já era muito conturbado", declara.

Após três anos, chegou o momento em que o casal percebeu que era hora de não se esconder mais. "Quando nos posicionamos perante esses fatos! Com coragem para enfrentar a todos! Inclusive depois que arrumamos a nossa relação ficou até mais calma e saudável", desabafa Nubia Oliiver.

O advogado pediu a modelo em casamento durante um cruzeiro que fizeram no Carnaval. Entretanto, ela já declarou que essa não foi a primeira vez que recebeu o pedido, mas apenas agora se sentiu pronta para aceitar. "Nunca gostei de pensar em casamento. Agora estou pronta para esse passo, sou a moda antiga. Quero casar e permanecer casada, preciso ao menos tentar ser assertiva!", afirma ela.

Nubia contou que ainda não tem data para o casamento, mas que os dois já moram praticamente juntos. "Haverá o noivado oficial e o próximo passo escolher a data do casamento", revela a modelo, que quer uma cerimônia simples e reservada para amigos e familiares. Além de que não fará festa porque não gosta, mas terá apenas uma viagem de lua de mel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nubia Oliiver (@oficialnubiaoliiver)