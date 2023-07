Novo detalhe sobre o desentendimento de Larissa Manoela com a mãe vem à tona

Colunista revela transação financeira que teria ajudado a abalar a relação de Larissa Manoela com sua mãe. Saiba o que aconteceu!

O nome da atriz Larissa Manoela voltou aos holofotes neste sábado, 22, por causa de uma nova reportagem do jornalista e colunista Leo Dias. Em seu site, ele revelou um novo detalhe que pode ter estremecido a relação da atriz com sua mãe, Silvana Taques, e envolve dinheiro. As duas teriam rompido a relação há pouco tempo, mas o motivo ainda é misterioso.

De acordo com Leo Dias, a mãe de Larissa Manoela vendeu a mansão da atriz em um condomínio de luxo em Orlando, nos Estados Unidos. A venda teria acontecido em 2022 pelo valor de R$ 1,1 milhão – cerca de R$ 5,3 milhões. A atriz não teria ficado sabendo da venda antes do negócio ser fechado e isso causou um desentendimento familiar.

A relação de Larissa e Silvana foi rompida após a atriz decidir cuidar de sua própria carreira. Ela assumiu as rédeas de sua vida profissional, que antes passava pela mãe, que era sua empresária. Há pouco tempo, a atriz falou sobre o desentendimento familiar de forma discreta e sem entrar em detalhes.

“Família é sempre família. Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente, que é uma nova família. Essa parte da vida pessoal, íntima, é um pouco delicado falar dessa situação. Sei que o público fica muito curioso de saber, mas eu gosto de falar dos meus trabalhos. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, declarou no programa Fofocalizando, do SBT.

Larissa Manoela encerra contrato com a Globo

Larissa Manoelausou as redes sociais para se despedir da TV Globo. Ela decidiu não renovar o contrato com a emissora, mas fez questão de fazer um agradecimento especial a emissora após realizar o sonho de interpretar uma protagonista em uma das novelas do canal.

"Eu sonhei, acreditei, realizei e agora sinto uma imensa alegria e gigantesca gratidão por findar mais um dos meus importantes ciclos. Ainda muito pequena, quando assistia todas as novelas sem parar, eu idealizava um dia poder fazer aquilo. Fiz testes e mais testes, sabia que apesar dos "nãos", um dia minha hora chegaria. Foi em Dalva & Herivelto que consegui realizar aquela vontade de pequena. Depois desse momento, o que eu desejava era viver e viver muito, pra voltar, porque no fundo eu sempre soube que eu voltaria, cheia de experiência e com mais maturidade. Pronta pra viver o meu grande desejo!", relembrou ela no começo do texto.

"Foi em 2020 que voltei à TV Globo, com um convite pra lá de especial. À novela “Além da Ilusão”, para interpretar minhas meninas Elisa e Isadora num protagonismo duplo, numa novela de época das 6. No meio disso uma pandemia estagnou os planos. Mas nunca me saia da mente que a partir do momento em que tudo retomasse, eu ia fazer cada segundo naquele lugar valer como se fosse o único. E assim foram três anos, meu delicioso período nessa casa que me escolheu e me acolheu. O frio na barriga sempre foi recorrente, certo de que se passava na minha cabeça toda a memória e lembrança daquela garotinha que assistia todas as novelas e, finalmente, pode realizar aquele sonho antigo."

Por fim, a atriz fez um agradecimento. "Sou grata a todas as relações que construí durante meu período na emissora, todas as amizades que carrego no peito e, principalmente, os aprendizados que hoje levo comigo. Agora é hora de alçar novos voos e prospectar novos horizontes, nunca deixando de ouvir o meu coração que bate forte pela minha profissão. Isso não é um adeus e sim um até logo! Obrigada, TV Globo, toda equipe geral e, em especial, dramatúrgica. Meu respeito, carinho e gratidão", completou.