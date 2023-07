Novo casal? Vini Jr. e ex-BBB levantam suspeita de affair ao aparecerem no mesmo local

Internautas reparam em semelhança entre fotos do jogador de futebol Vini Jr. e ex-BBB Key Alves e especulam affair

O jogador de futebol Vini Jr. e uma participante do Big Brother Brasil 23 deram o que falar nas redes sociais nesta terça-feira, 04, ao surgirem no mesmo lugar.

Nos stories de seu Instagram, a jogadora de vôlei Key Alves postou um registro no mesmo quarto de hotel em São Paulo que o atleta, que publicou a selfie na última segunda-feira, 03. Não demorou para que os internautas notassem a semelhança do local e começaram a especular sobre um affair entre eles.

Inicialmente, acreditava-se que seria apenas uma coincidência de hospedagem no mesmo hotel. No entanto, os seguidores repararam que as duas imagens possuem um guarda-chuva pendurado na mesma posição.

Confira Key Alves e Vini Jr. no mesmo local:

VEJA: Internautas especulam que Key Alves e Vini Júnior estejam juntos. pic.twitter.com/1yJ5rTT1hf — Central Reality (@centralreality) July 4, 2023

Key Alves posta indireta após flagra de Gustavo Benedeti em festa

A jogadora de vôlei Key Alves e Gustavo Benedeti, que participaram do BBB 23 e chegaram a ter um relacionamento no confinamento, surgiram no mesmo local na noite do último sábado, 01, e animaram os fãs que ainda torcem pelo romance entre os ex-BBBs.

Os dois postaram registros do mesmo ângulo nas redes sociais de um show do Arraial Estrelado, em São Paulo. Logo depois, vídeos dele em clima de romance com uma loira passaram a circular na web.

Em seu perfil no Twitter, a influenciadora fez um post que muitos acreditam que foi uma indireta para o ex. "Livramento", escreveu ela, apagando na sequência.