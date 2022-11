Novo casal? Pabllo Vittar revela que está namorando e fãs especulam que seja Pedro Sampaio

Cantora Pabllo Vittar conta que não está mais solteira e internautas apostam em relacionamento com o DJ Pedro Sampaio

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 12h13

A cantora Pabllo Vittar (28) pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 21, ao contar que não está mais solteira!

Em sua conta no Twitter, a artista, dona do hit Amor De Que, comentou sobre o status de sua vida amorosa e revelou que está namorando. "STATUS: namorando", escreveu Pabllo Vittar.

Não demorou para que os fãs especulassem que se trata de Pedro Sampaio (24), com quem lançou a música Sal no último dia 10, e foi vista em clima de romance recentemente.

Teve quem também sugeriu que se trata de uma jogada de marketing. "Pedro Sampaio", "Se o boy for o Pedro, não me surpreende em nada kkkk", Já sabemos com quem", "Acho que se for Pedro, é marketing".

Vale lembrar que Pedro Sampaio e Pabllo protagonizaram um selinho durante o programa "Música Boa Ao Vivo", apresentado por Glória Groove, do Multishow, no início do mês.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo, ele contou que tem bastante intimidade com a artista. "A gente se diverte. A gente já deu beijo ao vivo, na televisão. Demos beijo no TVZ... É uma coisa nossa. A gente se curte muito", afirmou.

Ele ainda refletiu sobre a repercussão causada pelo beijo. "Eu não enxergo com esse peso que as pessoas colocam. Eu entendo que é legal, é maneiro, as pessoas vibram. Quando a coisa vai para um lado do preconceito é que é negativo", iniciou. "Mas nós nos divertimos. É uma coisa que funciona. E se você conversar meia hora com a Pabllo, vai ver que ela é muito livre, é impossível segurar. Ela tem uma energia expansiva", completou.

Confira o post de Pabllo Vittar sobre namoro:

STATUS: namorando — Pabllo Vittar (@pabllovittar) November 21, 2022

PE DRO



SAAAMPAAAIO, VAI! <3 — Renato Aranha (@ree_aranha) November 21, 2022

E já sabemos com quem pic.twitter.com/NS8EB08OFq — livia a mais gostosah (@lliviavittar) November 21, 2022

Pabllo Vittar ganha homenagem de Luísa Sonza em aniversário

A cantora Pabllo Vittar completou 29 anos de vida no dia 01, e Luísa Sonza (24) fez questão de comemorar a data especial. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante do dia e prestou uma bela homenagem para a amiga. "Hoje é aniversário da minha mamãezinha, amor da minha vida que eu amo tanto e que me inspira tanto todos os dias. Te amo e você sabe o quanto. Aproveita teu dia, mami. Tô com você sempre e o resto você já sabe", declarou Luísa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!