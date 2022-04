Novo boletim médico de Rodrigo Mussi revela reação do ex-BBB e necessidade de nova cirurgia

Os mais recentes boletins médicos de Rodrigo Mussi revelaram que o ex-BBB teve reação aos comandos e passará por uma nova cirurgia na próxima quinta-feira

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 18h34

Na tarde desta terça-feira, 5, a equipe de Rodrigo Mussi (36) usou as redes sociais do empresário para atualizar seu estado de saúde.

Internado na UTI desde que sofreu um acidente grave de carro na última quinta-feira, 31, o ex-BBB tem boletins médicos divulgados diariamente em suas redes. Em um deles, foi revelado que o modelo passará uma nova cirurgia na próxima quinta-feira, 7, onde ele irá remover a gaiola de sua perna. Ele também já teve o seu monitor da cabela retirado.

"Rodrigo Mussi teve o monitor da cabeça retirado e fará uma cirurgia quinta-feira, na perna para a remoção da 'gaiola'", iniciava o texto.

Ainda segundo os familiares do artista, ele segue agitado, se mexendo bastante, mas necessita de controle para os próximos passos: "Continua agitado e se mexendo bastante, mas o despertar do Rodrigo precisa ser calmo e controlado, por isso os médicos estão controlando a sedação da melhor forma pra ele."

Por fim, a equipe de Rodrigo pediu para que os fãs seguissem otimistas e mandando energias positivas: "A família pede que continuem com as correntes de orações e sentem que ele acordará em breve!".

Mais tarde, a equipe voltou a soltar um boletim médico, dizendo que Rodrigo respondeu aos comandos, balançando a cabeça e abrindo os olhos: "Rodrigo Mussi respondeu a comandos balançando a cabeça e abriu um dos olhos por um tempo e logo voltou a dormir! Ele está reagindo, com sede de viver! Continua Rodrigo, estamos com você!".

Família de Rodrigo Mussi quase cai em golpe de falso médico

Ainda nesta terça-feira, 5, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, revelou que quase caiu em um golpe.

Ele revelou que um golpista tentou se passar por um médico do Hospital das Clínicas, onde o ex-BBB está internado, dizendo precisar de R$ 7.000,00 para comprar remédios que o hospital supostamente não teria para seguir o tratamento.

"Tentaram se passar por um médico do HC agora. Me pediu R$ 7.000,00 para que meu irmão tivesse remédios que não possuem no HC. O pior é se passar por um médico do HC, dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rod. Meu coração quase parou. Já passei tudo para a polícia", desabafou ele nas redes.

Confira na íntegra os últimos boletins médicos de Rodrigo Mussi:

