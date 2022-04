Novo boletim médico atualiza estado de saúde de Rodrigo Mussi: ''Continua reagindo''

O quadro do ex-BBB Rodrigo Mussi é grave, mas ele está reagindo, diz o boletim médico

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 17h05

Na tarde desta segunda-feira, 4, foi divulgado um novo boletim médico sobre o quadro de saúde de Rodrigo Mussi(36).

O ex-BBB sofreu um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira, 31, em São Paulo. Ele precisou passar por cirurgia após sofrer traumatismo craniano e ter fraturas expostas.

Segundo o boletim, o quadro de saúde do gerente comercial é grave, mas ele está reagindo bem. Além disso, hoje Rodrigo também apertou o dedo do irmão, Diogo Mussi.

"Boletim médico 04/04 - Rodrigo Mussi ainda está em estado grave, mas continua reagindo, está em agitado e se mexendo bastante conforme aos poucos diminuem a sedação. Hoje apertou o dedo do irmão e a família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia", diz a nota divulgada no Instagram.

Polícia de São Paulo abre inquérito para investigar acidente

O acidente de Rodrigo Mussi virou inquérito para investigação na polícia. Enquanto o ex-BBB segue internado na UTI, o caso toma novas proporções na Polícia Civil. Segundo informações da polícia, o motorista de aplicativo que levava o gerente comercial após o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista será ouvido ainda essa semana.

Confira: