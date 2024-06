Novo amor? Fábio Assunção teria reatado namoro com ex

O ator Fábio Assunção teria reatado o namoro com ex-namorada, com quem se relacionou há cinco anos. Saiba quem é

O ator Fábio Assunção pode estar apaixonado novamente. De acordo com o Jornal Extra, ele reatou o namoro com uma ex-namorada, de quem se separou há cinco anos.

A publicação contou que o artista foi visto em Cannes, na França, na companhia da publicitária Mel Pedroso. Os dois foram visto em clima de intimidade e romance durante os eventos no exterior.

Uma fonte contou que eles estavam grudados o tempo todo, inclusive quando ele foi participar de entrevistas. Vale lembrar que eles namoraram por cerca de seis meses no ano de 2019.

O ator está com 52 anos de idade e a publicitário tem 39 anos. Fábio Assunção estava solteiro desde março, quando terminou o namoro com a atriz Isa Salmen, de 32 anos.

Fábio Assunção e Mel Pedro em foto de 2019 - Foto: Reprodução

Novo trabalho de Fábio Assunção na TV

O ator Fábio Assunção deverá protagonizar uma nova novela da Globo. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, ele está escalado para estar no time de protagonistas de Tutti-frutti, que é o título provisório da nova novela de época das 6.

A novela será escrita por Alessandra Poggi e terá Duda Santos como protagonista. Por enquanto, Fábio Assunção já aceitou o convite para fazer parte do time de protagonistas, mas o contrato ainda não foi assinado.

A nova novela das 6 deverá estrear em novembro, após o fim de No Rancho Fundo.

Vale lembrar que o ator Fábio Assunção não faz uma novela na Globo desde 2015, quando interpretou o protagonista Arthur em Totalmente Demais. Desde então, ele fez séries e novelas no Globoplay, como Onde Nascem os Fortes, Onde Está Meu Coração, Todas as Flores e Fim.