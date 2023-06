Novo affair? Vini Jr teria ficado com bailarina após festa, diz jornal

Vini Jr reúne os amigos em sua nova mansão no Rio de Janeiro e teria terminado a noite com uma bailarina

O jogador de futebol Vinícius Jr teria terminado a noite acompanhado após uma festa em sua nova mansão no Rio de Janeiro. Ele reuniu os amigos em uma comemoração para inaugurar sua nova casa nesta semana e teria vivido um affair após a celebração.

De acordo com o Jornal Extra, Vini Jr teria ficado com a bailarina Bia Michelle, que é ex-noiva do cantor MC Gui. No entanto, a festa teve proibição do uso de celulares e não existem imagens deste momento. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre os rumores.

A reforma da mansão de Vini Jr chegou ao fim recentemente e ele já se mudou para a nova casa. Nesta semana, ele surgiu curtindo a academia e a sauna de sua nova propriedade de luxo. A nova mansão de Vini Jr está localizada em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro.

A mansão custou cerca de R$ 20 milhões e tem um projeto arquitetônico de luxo, com direito a três andares, detalhes em mármore nas portas, pé direito alto, sala de cinema e área gourmet. Entre os aposentos, o atleta decidiu garantir a resenha com os amigos e incluiu um pavimento subterrâneo, que dará espaço para uma boate exclusiva, com sistema de som de alto padrão. Além disso, ele também contará com um elevador para circular pelo imóvel gigantesco, que tem muitos lustres, esquadrias, mármores e vários outros detalhes de luxo.

Vini Jr tieta o cantor Jay-Z

Há poucos dias, o jogador de futebol Vinicius Jr. encontrou o cantor Jay-Z em um evento. O atleta tietou o ídolo e fez questão de tirar uma foto com ele para compartilhar com seus seguidores. O encontro entre o jogador do Real Madrid e o rapper norte-americano aconteceu nos bastidores da Renaissance World Tour, da cantora Beyoncé (41), que aconteceu em Londres, na Inglaterra.

Ao dividir o registro do encontro em seu perfil no Instagram, o atacante da Seleção Brasileira fez questão de elogiar Jay-Z. "Lenda", afirmou ele em inglês.