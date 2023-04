Nos EUA, Diogo Nogueira faz reflexão durante comemoração dos 42 anos

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão passando dias em Orlando, na Florida, em comemoração ao aniversário do sambista

O cantor Diogo Nogueira está completando 42 anos nesta quarta-feira, 26. Curtindo férias com a família e a namorada Paolla Oliveira (41) nos Estados Unidos, ele refletiu sobre mais um ano de vida.

No Instagram, ele publicou fotos nos parques de Orlando e escreveu: "O dia de hoje é o começo de uma nova jornada, um novo ciclo! Venho durante esses meus 42 anos aprendendo a ter sabedoria para lidar com um mundo tão complexo. Gosto da vida, gosto da liberdade para ser aquilo que sou de verdade e, acima de qualquer coisa, gosto de respeito, caráter, família, amigos verdadeiros que fazem parte de tudo isso".

"Meu Deus e minha fé me fazem querer lutar pelos ideais do amor em tudo que eu faço para ajudar a melhorar as pessoas a minha volta e o mundo que vivemos", disse.

"Venho agradecer a todos os fãs que me acompanham e vibram com tudo que eu faço nesses 15 anos de carreira! Agradeço a toda minha família de A a Z. Obrigado por todas as mensagens de amor. Beijos para todos e bora comemorar, meu povo!", concluiu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diogo Nogueira (@diogonogueira_oficial)

Recebeu declaração de Paolla Oliveira

Juntinhos turistando, Paolla se declarou para o namorado. "De tudo e de todas as coisas que podemos viver, o tempo se faz maior e mais intenso quando a gente busca caminhar com alegria cada pedacinho dele. Obrigada pela parceria nessa jornada, com todo seu amor!”, declarou a atriz.

"Que a vida te proteja e te dê sabedoria pra continuar evoluindo, com o coração gigante que você tem! Te amo, Diogo Nogueira. Feliz aniversário”, desejou a global.