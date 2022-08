Nora de Tarcísio Meira lamenta um ano da morte do ator: ''Não é fácil viver sem teu sorriso''

Nora de Tarcísio Meira, Mocita Fagundes, lamenta um ano da morte do ator em carta aberta

A publicitária Mocita Fagundes, esposa do ator Tarcísio Filho, emocionou os fãs na manhã desta sexta-feira, 12, ao relembrar o aniversário de um ano da morte de Tarcísio Meira. O ator morreu aos 85 anos de idade, vítima de complicações da Covid-19.

"Tarcisão. Não quero guardar essa data. Não se comemora aniversário de morte. Mas o ano 1 é inevitável, então tu me perdoa, pois há um ano atrás vivíamos um dos dias mais tristes de nossas vidas. Todos nós que te amávamos tanto. Mergulhamos em um pesadelo. Eu queria pegar o Tarcisinho no colo, eu queria não ver a Glória sofrendo tanto, mas naquele momento só a dor se fazia presente. A gente ainda está aprendendo a viver sem ti", escreveu ela em uma carta aberta.

No texto, a publicitária lamentou a saudades e falta do marido de Glória Menezes em suas vidas: "Não é fácil viver sem teu sorriso pra lá de generoso, sem as tuas histórias contadas ao pé da mesa, sem a tua lucidez, sem o teu olhar amoroso, sem tudo. Perdemos tudo. Mas como eu sempre procuro enxergar o viés do sofrimento - 'pulei de fase' e fui direto pra fase 'Recomeços'. Sempre tão importantes né. Tua Glória - sempre tão linda e forte tá cercada de amor. Teu filho, idem. Me lembro de tudo que conversávamos. Tudinho. De cada conselho que era me dado. Conselho de pai. Tarcisão, tu tá presente o tempo todo! Eu olho pro sorriso do teu filho e te vejo. Eu olho pro olhar da Glória que brilha ao falar em ti - e te vejo. Te vi no palco e te vi gigante", continuou.

No registro, compartilhado no Instagram, mostra uma foto memorável do artista nos palcos com um casaco de pele: "O palco era tua vida, a Glória era tua vida, teu filho era tua vida, as fazendas que tu amava - eram tua vida, tua família era tua vida. Vida. Que palavra bonita né? Pois eu quero poder sempre me lembrar da tua vida! E é assim que vai ser. Um beijo imenso do tamanho do 'céu dos artistas' que tu hoje habita. Não passa um dia sequer que eu não agradeça o privilégio que foi eu ter podido conviver contigo e fazer parte dos teus afetos. Obrigada querido. Obrigada Tarcisão. Até um dia", finalizou.

