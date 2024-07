Noivo de Marina Ruy Barbosa surpreende ao revelar maior defeito da atriz em vídeo

Noivo de Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares quebra a habitual discrição ao revelar um dos maiores defeitos da atriz em um novo vídeo

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, causou surpresa ao revelar um dos maiores defeitos da atriz. Em um momento descontraído ao lado da noiva, ele quebrou a habitual discrição ao participar de um jogo para classificar as características menos positivas da ruiva e deixou claro que ela é ciumenta.

Tudo começou quando Marina decidiu brincar com o noivo, usando um filtro no TikTok para classificar seus maiores defeitos em uma escala de 1 a 10. Conforme as palavras apareciam, o empresário precisava escolher uma posição no desafio, que começou de forma descontraída: "Amor, vamos lá, você vai ter que falar os meus defeitos, tá?".

As primeiras palavras foram "tímida", "medrosa", "desequilibrada", "vingativa" e "grossa". Abdul foi sincero ao afirmar que Marina não possuía nenhuma dessas características, que foram classificadas nas últimas posições. Em seguida, surgiu "desconfiada", e apesar do noivo negar, a artista admitiu que desconfia e colocou o defeito em terceiro lugar.

Na sequência, surgiu a palavra "fofoqueira", que ficou em quinto lugar, seguida por "ciumenta". Apesar de hesitar um pouco, Abdul acabou admitindo que Marina é um pouco ciumenta. No entanto, antes que pudessem classificar essa última palavra, o vídeo chegou rapidamente ao fim e divertiu os seguidores nas redes sociais.

Vale lembrar que Marina e Abdul assumiram o relacionamento publicamente em meados de 2023. Recentemente, ela revelou que foi apresentada ao famoso por meio de amigos em comum: "Amigos em comum apresentaram e falaram que a gente tinha que se conhecer”, a famosa contou em entrevista no site do colunista Leo Dias.

Aliás, o pedido de noivado teria ocorrido durante uma viagem a Dubai, realizada no jatinho particular do empresário para celebrar o aniversário dele no ano passado. Até o momento, Marina decidiu manter total discrição sobre os detalhes de seu casamento e da nova fase de seu relacionamento, por isso, ela não comentou sobre o noivado.

Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado gigantesco:

Marina Ruy Barbosa está aproveitando suas férias em grande estilo! Na última quinta-feira, 4, a ruiva usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de um passeio em uma praia da ilha de St. Barths, no Caribe. No entanto, um detalhe acabou roubando a cena: a famosa destacou seu anel de noivado luxuoso entre os registros.

Em seu perfil no Instagram, Marina abriu um álbum de fotos do passeio em que aparece posando com um biquíni off white e uma saída de praia de crochê vazada na mesma cor, com aplicações de brilho nas mangas e na barra. Mas nada chamou mais atenção do que o anel milionário que a ruiva recebeu de seu noivo, o empresário Abdul Fares.