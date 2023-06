Noiva de Zezé di Camargo sofre ataques ao usar vestido sem sutiã: "Não é elegante"

Noiva de Zezé di Camargo é criticada ao aparecer com look ousado; fãs defenderam a modelo

Noiva do cantor Zezé di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda está sofrendo críticas nas redes sociais ao aparecer com um look bem ousado publicado em seu perfil. Ela mostrou uma produção bem ousada sem roupa íntima.

"Estava demorando um look black. Eu amo e vocês?", disse ela. Nos cliques, ela surge com um vestido curtíssimo sem sutiã. Com muitos recortes e bem coladinho ao corpo, ela impressionou com suas curvas.

Só que a produção acabou dividindo opiniões. Isso porque alguns não gostaram da produção de Graciele Lacerda. "Você não tem mais idade para esse", disse um. "Achei muito curto e decotado demais, não gostei não desculpa", escreveu outro. "Você é muito linda, porém esse vestido não é elegante. Não caiu bem em você", comentou outro.

Alguns fãs também deixaram mensagens defendendo a modelo dos ataques. "Meu Deus, tantos comentários ridículos. Tá é com inveja", escreveu um. "Perfeição demais, não liga para os comentários das recalcadas, Gra", disse outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele é criticada ao dar beijão em Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou alguns cliques tirados durante a festa de aniversário do neto do cantor, João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz. Com um look preto e branco com bolinhas, a influenciadora surgiu deslumbrante curtindo o momento ao lado do futuro marido.

Aproveitando uma câmera disponibilizada para os convidados gravarem vídeos, o casal se exibiu dando um beijão e o registro acabou causando polêmica na rede social. Ao publicar o vídeo com as fotos do aniversário, Graciele Lacerda recebeu comentários negativos.

Recentemente, ela chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Ela compartilhou cliques toda produzida para acompanhar o amado em mais um show e impressionou ao exibir suas curvas mega saradas em uma roupa arrasadora. Nos registros, a musa apareceu deslumbrante usando um vestido branco curtinho e chocou ao deixar seu corpo escultural à mostra.