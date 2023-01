Noiva de Luan Santana muda o visual em salão de luxo: “Incrivelmente linda!”

Em sequência de cliques belíssimos, Izabela Cunha, noiva de Luan Santana esbanjou beleza e colecionou elogios dos fãs

Nesta terça-feira, 10, a noiva de Luan Santana (31), Izabela Cunha (21), resolveu repaginar o visual em um dos salões localizados em uma das áreas mais nobres de São Paulo.

A influenciadora recorreu ao cabeleireiro Romeu Felipe, um dos queridinhos das celebridades, para cuidar de suas madeixas.

Em sua conta no Instagram, Iza publicou uma sequência de cliques para mostrar a transformação dos fios e a make arrasadora que ressaltou sua beleza. “Fotos bem lindas e a última representando o mood do dia”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, a loira recebeu diversos elogios: “Que deusa!”, “Maravilhosaa!”, “Que gata! Azul combina demais com você!”, “Mulher, tu é muito lindaaa!”, disseram alguns fãs.

Ainda nos últimos meses, Luan Santana usou as redes sociais para recordar uma foto com a noiva, Izabela Cunha. Aproveitando o dia de TBT, o cantor publicou no feed do Instagram uma foto em que aparece em clima de romance com a amada.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE IZABELA CUNHA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabela Cunha (@itsizabela)

Luan Santana anuncia a gravação de seu novo projeto, 'Luan City 2.0'

Vem novidade por aí! Agora é oficial, após agitar o centro expandido de São Paulo através da gravação de um show épico, com músicas que se transformaram em hits dentro e fora do Brasil,Luan Santana está de volta com o projeto Luan City 2.0, que promete fazer a alegria dos fãs. Só que dessa vez, com uma nova roupagem, trazendo um estilo futurista.

“É uma evolução musical, cenográfica e inspiracional do LUAN CITY, por isso chamei de 2.0. Evoluímos no sentido das histórias de amor das canções, dos arranjos, do palco e dos efeitos visuais”, revelou o artista.