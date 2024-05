No Rio Grande do Sul, Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam seu projeto

Após inúmeras doações, Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam quais são seus planos para ajudarem as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Após dias calados, sem contar se estavam fazendo doações ou como estariam ajudando as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, Maíra Cardi e Thiago Nigro revelaram seus planos para os gaúchos quando já estavam no avião a caminho do estado.

Além de comprarem um barco, enviarem mantimentos, entre outras doações, os empresários resolveram fazer algo maior para abrigar mulheres, crianças e até alguns idosos. A ex-BBB então revelou que foi abusada aos 4 anos e que, por isso, comoveu-se ainda mais com a causa e que diante da situação o objetivo deles é criar um espaço para abrigar cerca de 700 mulheres.

"Compramos um barco. Comidas. Água. Doações. Uma tonelada de coisas. Mas nesse final de semana, fomos sensibilizados (novamente). Crianças sendo abus***s, espanc****s. Não sei nem o que dizer... Decidimos vir até aqui e mobilizar uma base, com foco em mulheres, crianças e famílias", disse Thiago Nigro ao surgir com a esposa segurando uma bandeira do estado.



O Primo Rico falou mais sobre o plano: "Ainda estamos no processo. Mas o jogo do campo é diferente. Fácil julgar da arquibancada (ou do sofá). A gente mobilizou espaços, visitamos estádios, locais, ginásios, e em breve, espero trazer boas novas. Força, Sul! Obrigado pelo apoio de todos. É surreal ver o que aqueles de bem estão mobilizando".

Nesta terça-feira, 14, Maíra Cardi postou um vídeo quebrando o silêncio e revelando seu plano de abrir um abrigo para mulheres. A coach fitness então comoveu com imagens e ao compartilhar um pouco de sua história.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)

