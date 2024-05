No Rio Grande do Sul, Amanda Meirelles bate mais de 100 horas de plantão

Campeã do 'BBB 23' , médica Amanda Meirelles bate muitas horas de plantão em hospital no Rio Grande do Sul para ajudar vítimas de enchentes

A campeã do BBB 23,Amanda Meirelles, está no Rio Grande do Sul desde o início do mês. Há mais de uma semana no local para ajudar as vítimas da enchente, a médica não mede esforços para auxiliar quem precisa com seus conhecimentos em UTI.

Em um hospital de um lugar afetado, a profissional da saúde está contribuindo na unidade de terapia intensiva e um colega compartilhou na rede social o número impressionante de horas que estão de plantão para conseguir atender os gaúchos.

"100 e poucas horas de plantão e contando", escreveu Rafael Meinecke Monteiro ao repostar a selfie com Amanda. "Minha dupla quase diária", disse ela ao fazer a selfie com o companheiro da empreitada.

Na última segunda-feira, 06, a campeã da edição 23 do reality show global avisou que estava indo para o Rio Grande do Sul para ajudar com seus conhecimentos médicos. Diante da situação precária, de hospitais tomados pela água e profissionais sem casa, Amanda está trabalhando incansavelmente assim como outros voluntários.

Além dela, as ex-BBBs, Thelma e Marcela, que também são médicas, foram com ela para ajudar as vítimas. O campeão do BBB 24Davi também está contribuindo com trabalho voluntário e arrecadação de mantimentos.

Pedro Scooby atualiza seu estado de saúde

O surfista Pedro Scooby revelou como está seu estado de saúde e de alguns integrantes de sua equipe que participaram dos resgates nas enchentes no Rio Grande do Sul. Em sua casa, no Rio de Janeiro, após dias salvando gaúchos e animais na água, o atleta comentou que precisou tomar vacinas.

Apesar de estar bem e sem nenhum sintoma preocupante, o ex-BBB disse que algumas pessoas de sua equipe pegaram gripe e uma foi até para o hospital. Pedro Scooby ainda contou que continuará ajudando e que sua esposa, a modelo Cíntia Dicker, não para de arrecadar coisas para enviar em caminhões. Saiba mais aqui.