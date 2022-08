No Pantanal, Leonardo surge comendo piranha crua: "Sashimi"

O cantor Leonardo postou um vídeo comendo 'sashimi de piranha' ao lado de alguns amigos

Leonardo (59) está no Pantanal e decidiu sair para pescar na companhia de alguns amigos. Em seu perfil no Instagram, o cantor sertanejo mostrou que o grupo pescou uma piranha e eles decidiram fazer um "sashimi pantaneiro".

No vídeo feito no Reels, o artista aparece em um barco de pesca, no rio, comendo uma piranha crua e bebendo cerveja. Um dos amigos de Leonardo filmaram o momento e brincou. "Ê, Pantanal véio. Sashimi aqui feito na hora. Olha o homem aqui como é que tá: uma cabarezinha, limão...", disse ele, ao mostrar o sertanejo comendo o peixe na garrafa pet.

Já na legenda do vídeo, Leonardo também falou sobre sua refeição. "Sashimi de piranha + @cervejacabare! Só tem no Pantanal !!!! Ohhhh lugar", escreveu o marido de Poliana Rocha (45) na publicação.

Confira a postagem de Leonardo sobre comer piranha crua no Pantanal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

