No Mês da Conscientização do Vitiligo, Natália Deodato conta sua história com a doença: ''Me odiei''

Ex-BBB Natália Deodato relembra sua história com o vitiligo e emociona os internautas

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 16h15

Quem acompanhou o BBB 22 com certeza se lembra de Natália Deodato (22), a participante que -entre milhares de outras coisas- tem vitiligo.

Aproveitando que junho é o mês da conscientização da doença, a influencer decidiu falar um pouco sobre sua relação com ela.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de três fotos feitas por Alex Takaki nas quais suas manchinhas estão em foco.

Como legenda, a mineira revelou como se sentiu no momento em que descobriu que tinha vitiligo e como superou suas aflições.

“Minha história com o vitiligo”, começou na legenda. “Inicialmente, foi muito difícil para mim. Me odiei achando aquilo assustador, me fechei para o mundo evitando a rejeição e os olhares maldosos”, admitiu.

“Até perceber que ser diferente é realmente assustador. Não estamos acostumados com aquilo que nos tira do padrão, a cada piscar de ‘olhos diferentes’... Era doloroso. Então me reinventei, tirei forças de onde nem imaginava e aceitei o convite do amor. Me acolhi e me aceitei. A partir daí, comecei a enxergar ‘esse meu jeito de ser diferente’, como uma transformação social através do meu trabalho”, prosseguiu Nat.

“Você pode ser feliz e bonita(o/e) do jeito que você é, com vitiligo ou com qualquer outra característica. Ah! Se amar não é uma tarefa fácil, mas eu decidi me amar em cada detalhe, e por estar ‘fora do padrão’, tenho que me amar ainda mais. Eu amo ser diferente, e me aceitando como eu sou eu acabo me amando ainda mais!”, disse em seguida.

“O vitiligo ainda não possui uma ‘cura’. O vitiligo acomete cerca de 1% da população mundial, 0,5% da brasileira e não é transmissível. Se sou perfeita? Quem é perfeito? Eu amo as minhas imperfeições, amo meus contrastes, eu amo ser única! Sim! Eu amo meu vitiligo! Muita gratidão e amor por tudo!”, revelou a ex-participante do Big Brother ao final.

Confira as fotos que Natália Deodato usou para ilustrar seu texto para o Mês da Conscientização do Vitiligo: